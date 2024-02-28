ختام تدريب المرشحين لرئاسة المراكز البحثية بمعهد إعداد القادة

اختتم معهد إعداد القادة بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي البرنامج التدريبي للمرشحين من مجلس المراكز والمعاهد والهيئات البحثية لشغل منصب رؤساء المراكز البحثية، بمحاضرة ألقاها اللواء أركان حرب بهجت فريد، مدير كلية الدفاع الوطنى بأكاديمية ناصر العسكرية العليا سابقا.

عقدت فعاليات البرنامج تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور وليد الزواوي الأمين العام للمجلس الأعلى للمراكز والمعاهد والهيئات البحثية، والدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وبإشراف الدكتور حسام الدين مصطفى الشريف وكيل المعهد.

وقدم اللواء أركان حرب بهجت فريد، مدير كلية الدفاع الوطني بأكاديمية ناصر العسكرية العليا سابقًا، محاضرة حول "التوعية وأسس الأمن القومي ومحاربة الأفكار المغلوطة والمتطرفة".

وتناول فريد في المحاضرة مفهوم الدولة والأمن القومي، والفرق بين الولاء والانتماء، كما ركز على التحديات التي تواجه الدولة وكيفية مواجهتها.

واستعرض اللواء بهجت المبادئ والأسس الرئيسية في إدارة المخاطر والأزمات، وناقش حروب الإشاعات والتحديات أمام الدولة، موضحًا كيفية التصدي لها.

دور معهد إعداد القادة في تأهيل القيادات

وفي كلمته، تمنى الدكتور كريم همام، مدير معهد إعداد القادة كل التوفيق للمرشحين لشغل منصب رؤساء المراكز البحثية.

وأكد مدير معهد إعداد القادة دور المعهد في إعداد وتأهيل القيادات الذين يسهمون فى تحقيق رؤية مصر والتنمية المستدامة.

ختام برنامج معهد إعداد القادة

ختام برنامج معهد إعداد القادة

ختام برنامج معهد إعداد القادة

ختام برنامج معهد إعداد القادة