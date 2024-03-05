11 مارس.. الحكم على عامل بتهمة سرقة المواطنين

حجزت محكمة جنح عابدين، اليوم الثلاثاء، الحكم على عامل بتهمة سرقة المواطنين والنصب عليهم، بإيهامهم بتغيير العملات المحلية إلى عملات أجنبية لجلسة 11 مارس.

اعترف المتهم فى التحقيقات بمزاولته نشاطًا تخصص فى النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرته على تغيير المبالغ المالية بأخرى أجنبية والاستيلاء على المبالغ المالية حيازتهم ومغافلتهم والفرار، وأقر بارتكابه 6 وقائع نصب

تم بإرشاده ضبط مبلغ مالى بمسكنه من متحصلات وقائع النصب، وأقر بإنفاقه باقى المبالغ المالية على متطلباته الشخصية، وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المتهم واتهموه بالنصب عليهم.

وفى سياق ذاته تنظر محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، اليوم الثلاثاء، جلسة محاكمة المتهم بقتل الطفلة "مكة" بعد احتجازها وتعذيبها والتعدي عليها حتى الموت في منطقة السلام بالقاهرة.

وألقت الأجهزة الأمنية بقسم شرطة السلام أول، القبض على زوج شقيقة والد الطفلة "مكة"، بتهمة الضرب حتى الموت للطفلة، بعد إخطار من المستشفى، يفيد بوصول جثة هامدة لطفلة تبلغ من العمر 4 سنوات.

على الفور انتقل رجال المباحث إلى مكان البلاغ وتبين تعدي زوج عمتها عليها بالضرب حتى الموت، وتم ضبطه وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيقات