محافظ أسوان يكلف بسرعة تنفيذ واستكمال مشروع الصرف الصحى بنجع السلام

كلف اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، وحدة حياة كريمة، بالتنسيق مع الجهات المعنية للقيام بالمعاينة الميدانية لرصد المشكلات والتداخلات، وتنفيذ الحلول المناسبة لسرعة استكمال مشروع توصيل الصرف الصحى بنجع السلام التابع لقرية العتمور بكوم أمبو.

وشدد على مواصلة الجولات الميدانية لتفقد نسب ومعدلات التنفيذ بالمشروعات الجارية ضمن مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى (التطوير الشامل للريف المصرى .. حياة كريمة) بمختلف القرى والنجوع المستهدفة.

ومن جانبه أكد اللواء ياسر عبدالشافى، السكرتير العام المساعد، أنه تنفيذًا لتكليفات محافظ أسوان تم القيام بجولة ميدانية لمتابعة المشروعات الجارية بقرية العتمور بإجمالى 21 مشروعًا تخدم 25,3 ألف من المواطنين والأهالى موزعين على 18 قرية فرعية وتابع، مشيرًا إلى أنه تم التواصل مع مسئولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وشركة الكهرباء، وأيضًا جهاز التعمير، وذلك بحضور ممثل دار الهندسة ونائب رئيس مدينة كوم أمبو لشئون القرى، ورئيس وسكرتير قرية العتمور، حيث تم الإتفاف على نقل وترحيل كابلات الكهرباء التى تعترض مسار شبكات إنحدار الصرف الصحى الجارى تنفيذها بنجع السلام ضمن مشروع إنشاء محطات الرفع وشبكات ووصلات الصرف الصحى بالقرية وتوابعها والتى بلغ نسب تنفيذها ما بين 70 إلى 90%.

ولفت إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ 11 مشروعًا بنسبة 100% وتم بدء تشغيلها وتضم مشروعات إنشاء مجمع الخدمات وعدد من المدارس والوحدات الصحية ومراكز الشباب، بالإضافة إلى مشروعات تبطين الترع وإنشاء الكبارى.

وأوضح السكرتير العام المساعد، أنه تم أيضًا تفقد الأعمال الجارية بمشروعات توصيل شبكات مياه الشرب وخطوط الكهرباء بالقرية وتوابعها بنسب تنفيذ وصلت إلى 95%، لافتًا إلى أنه تم التشديد على الالتزام بتعليمات محافظ أسوان لتكثيف الجهود المبذولة والاهتمام بأعمال تنسيق الموقع العام وإعادة الشئ لأصله في محيط المشروعات التى تم الانتهاء منها لإضفاء الوجه الحضارى والجمالى المناسب لقيمة هذه المشروعات وخدماتها المقدمة للمواطنين.