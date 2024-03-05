أوبرا القاهرة تروي حكاية كارمن الغجرية على المسرح الكبير

بعد غياب 15 عامًا وضمن خطة وزارة الثقافة لتقديم روائع الابداع العالمى تعيد دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتورة لمياء زايد، إنتاج عرض أوبرا كارمن لفرقة أوبرا القاهرة.

موعد عرض أوبرا كارمن على المسرح الكبير

تُعرض أوبرا كارمن أيام الاربعاء والجمعة 6 ، 8 مارس وأيام الخميس، الجمعة ويعاد تقديم الأوبرا أيام، الأحد، الإثنين 18، 19، 21، 22 أبريل علي المسرح الكبير.

وضع موسيقى اوبرا كارمن المؤلف الموسيقي الفرنسي جورج بيزيه قيادة المايسترو نادر عباسي ومن اخراج حازم طايل ، تصميم الديكور محمد عبد الرازق والاضاءة لـ ياسر شعلان مدرب الكورال مينا حنا وتصميم رقصات ارمينيا كامل وتلعب دور كارمن الميتزوسوبرانو الفرنسية مارى كارال التى تستضيفها الأوبرا لأول مرة.

تفاصيل عروض أوبرا كارمن

يقوم بأداء الأدوار الرئيسية كل من التينور مصطفى مدحت بالتبادل مع عمرو مدحت في دور دون خوزيه ، السوبرانو داليا فاروق بالتبادل مع منى رفلة في دور ميكائيلا ، الباريتون تامر توفيق بالتبادل مع مصطفى محمد في دور اسيكاميليو ،الباص رضا الوكيل فى دور زونيجا رامز لباد في دور ليلاس باسيتا السوبرانو كريستين مجدى بالتبادل مع نورا الألفى في دور فراسكيتا ،السوبرانو جيهان فايد في دور مرسيدس ، التينور إبراهيم ناجى بالتبادل مع أسامة على في دور دونكايير ، الباريتون خالد سمير بالتبادل مع إلهامى أمين في دور مورال ،التينور أحمد فاروق بالتبادل مع مينا رفائيل في دور ريمندادو، بالاشتراك مع اوركسترا اوبرا القاهرة كورال اوبرا القاهرة وفرقة باليه اوبرا القاهرة.