اختفاء رسومات ومجسمات محمد صلاح من فوانيس رمضان بالإسكندرية

"هاتوا الفوانيس يا ولاد" أيام قليلة وتبدء الطبول، ويطلق مدفع رمضان وتجرى الاطفال بالفوانيس يغنون " هاتوا الفوانيس يا ولاد " وحوى يا وحوى " لكى تنير اضواء الفوانيس المنازل والشوارع وتتزين به المحلات ، فهو أحد أهم مظاهر البهجة لاستقبال الشهر الكريم ولاننا شعب يسعى لجلب الفرحة وادخال السرور نسارع سنويا لشرائة لاطفالنا مهما ارتفع سعرة ، ورغم الاسعار المبالغ فيها هدا العام فى الاسعار الا ان اكد المواطنين انه رمز مقدس لم نستطيع الاستغناء عنه لان الفانوس هو رمضان .

وتعود قصة فانوس رمضان، أنه ظهر في عصر الدولة الفاطمية، وذلك عندما قام الشعب باستقبال الخليفة الفاطمي المعز الدين ليلا، الأمر الذي جعل السكان يشعلون الشموع على قواعد خشبية وتم تغطيتها بالجلود من أجل زيادة الإنارة، وتجنب إطفائها من قبل الهواء، ومنذ ذلك الوقت وظهر الفانوس في الشوارع المصرية

تجولت " الوفد " داخل اكبر اسواق الاسكندرية هو سوق المنشية الدى ياتى له الكثير من الشباب لمزاولة نشاطهم فى بيع الفوانيس وزينة رمضان ويعتبرون شهر رجب وشعبان ورمضان هو الموسم حصيلة العام كله لتحقيق اكبر ربح لمساعدتهم على المعيشة .

من داخل سوق المنشية تبين اختفاء الفوانيس الصينية والتى كانت تحمل اسماء اللاعيبة ومنها فانوس اللاعب محمد صلاح وغيرها الكثير ولكن هدا العام لم تبدؤ منتشرة مثل باقى الاعوام السابقة وبرزت اهم الفوانيس لعام 2024 الفوانيس الجولد والتى بلغ سعرها 1820 جنيه ويليه الفانوس ستيل تكلفته 250 جنية وغيرها الكثير باسعار مختلفة ثم الفانوس المعدن الدى يتراوح سعره بين 70 جنية الى 100 جنيها .

" اختفاء فوانيس محمد صلاح "

قال محمد حلمى بائع

للاسف بسبب ارتفاع الاسعار للفوانيس الصينية التى تقريبا اعدمت بسبب وقف التصدير وارتفاع اسعار الدولا تسبب فى اختفاء فانوس محمد صلاح لان سعره تروح الان 200 جنية ، بسب ارتفاع الاسعار، المواطنين تلجاء الى الفوانيس الخشب نظرا لان سعره مناسب للجميع ويوجد ايضا الفانوس الصغير حجم الميداليات 20 جنيها، بينما الفانوس البلاستيك بدون صوت أو أغاني وصل سعره إلى 70 جنيها، في حين يبدأ سعر الفانوس بالصوت والنور من 150 جنيها.

" الفانوس الخشب يحتل المشهد لعام 2024"

قال فتحى اليتيم بائع فانوس رمضان أحد المظاهر الشعبية، في جميع أنحاء مصر عند جميع المصريين لارتباطة بشهر رمضان الكريم والذي تتغير أشكاله وأنواعه كل عام، بمختلف الأحجام والانواع داخل الاسواق حيث أصبح الفانوس الصيني المستورد يلقي إقبال ضعيف بسبب إرتفاع أسعارة مما أعطي فرصة للفانوس المصري المصنوع يدويا من الخشب والفخار أن يحتل المشهد هذا العام فانوس رمضان، وهو أحد الطقوس التي تحلي بها المصريين منذ حوالي ١٠٠٠ عام، هناك تفاوت لاسعار فانوس رمضان 2024 بحسب عدة عوامل، منها أماكن الشراء، وحجم الفانوس، والمادة المستخدمة، بالإضافة إلى نوعية التطريز، ولكن بشكل عام في المجمل شهدت اسعار فوانيس رمضان ارتفاعاً ليس بالقليل مقارنة بالأعوام الماضية، نظراً لتوقف بعض المستوردين عن شحن كميات كبيرة للأسواق تخوفاً من حالة الركود المتوقعة من ناحية، وتقلب سعر صرف العملة الأجنبية مقابل المصرية من ناحية أخرى.

" هذا العام يشهد ركود كبير في حركة البيع "

اوضح " محمد صلاح" أحد مصنعي الفوانيس الخشبية، أنه قام بتصميم ورشته صغيرة بمنطقة المنشية لاستخدامها في صناعة الفوانيس الخشبية على أن تكون مميزة وغير تقليدية لإقبال الزبائن عليه وأن تكون فكرة تصنيع فانوس يتم كتابة الاسماء علية وتكون مضيئه ويكون سعرة رخيص جداحتي الجميع من شرائها لتصل اسعار الفوانيس من 40 جنيها للصغير و80 جنيها للمتوسط و150 جنيها للشكل الكبير .

وأشار " صلاح " ان هذا العام يشهد ركود كبير في حركة البيع والشراء فقام بتفيذ العديد من الاشكال المختلفة عبارة عن فانوس خشب باشكال مختلفة كي تستخدم في الاحتفال بقدوم شهر رمضان أو تقدم هدايا

كشف إن سبب اختفاء مجسمات وفوانيس اللاعب محمد صلاح المعتاد تواجدها ضمن تحضيرات ديكور الموسم الرمضاني يعود لوجود ديكورات صناعات يدوية محلية الصنع غير مستوردة من الخارج، قائلًا: اللي نازل في السوق السنة دي معظم الحاجات كلها هاند ميد صناعة مصرية يدوية مفيش مستورد كتير.

وأكد أن الغالبية العظمى من التجار خلال الفترة الحالية أصبحوا يوفرون المنتجات ذات الصناعة المحلية ويستغنون عن المنتجات المستوردة قدر استطاعتهم لتشجيع المنتج المحلي، قائلًا: بنحاول نقلل من المنتجات المستوردة وبنجيب معظم الحاجات صناعات يديوية وفوانيس هاند ميد مصنوعة بقماش خيامية.

وأضاف زاد الإقبال هذا العام على شراء الفانوس التقليدى «الصاج بعد ارتفاع أسعار الأشكال الصينى كعربة الفول والحمص لتبدأ من ألف جنيه، وينصح المواطن بتشجيع منتج بلده خاصة أن الفانوس المصرى توجد به أشكال تتراوح أسعارها من 30 إلى 50 جنيها ومتوسط أسعار الفانوس الحديد من ١٠٠إلى ٧٠٠ جنيه والفانوس البرج العالى بـثلاثة آلاف جنيه، وهو يستخدم بمداخل الفنادق والمطاعم والكافيهات.

" زينة رمضان "

يقول أحمد عصام أحد التجار، إنه مع ارتفاع أسعار الفوانيس فهناك إقبال على شراء زينة رمضان من الأفرع الملونة والمضيئة لتناسب أسعارها نسبيا مع الزبائن. كما أن أسعار زينة رمضان تبدأ من 20 جنيها حتى 130 تقريبا باختلاف الخامات والأحجام، ليبلغ سعر فرع النور 3 أمتار 60 جنيها وفرع الزينة غير المضيء من 20 جنيها حتى 40، وفرع النور النحاس 8 أمتار 55 جنيها وفرع النور النحاس 10 أمتار 100 جنيه.

واضاف أن سعر مجسمات الهلال والنجمة البلاستيكي يبدأ من 25 جنيها أما الخشبي يتراوح من 30 حتى 50 جنيها، أما المصنوع من خامة الخيامية فيكون سعرها 50 جنيها، وشنطة صلاة التراويح يبلغ سعرها بمتوسط 110 جنيهات.

وواصل أما أسعار ستائر النور المضيئة تختلف من حيث الحجم وجوده الخامة لتبدأ من 70 حتى 200 جنيه، وأسعار المفارش الخيامية يكون متوسط سعرها 45 جنيها، وحامل المصحف بمتوسط سعر 100 جنيه على حسب الحجم وجوده الصناعة.

لا أتخيل رمضان بدون فانوس

قالت " فاطمة محمد " ربة منزل رمضان كريم فتاح يا عليم 30 يوم بهنا وسعادة يهل الشهر الكريم بخيره وبركاته ومهما ارتفعت الأسعار هناك طقوس وعادات لا نستطيع التخلى عنها وأهمها شراء الفانوس.،وتضيف: أحرص كل عام على شراء فانوس كبير وأقوم بإضاءته وتعليقه بشرفة منزلى بالإضافة لتزيين البيت بفروع الزينة سواء المضيئة أو المصنوعة من القماش.

وتقول إن فرحة أحفادها تساوى الدنيا كلها لذلك أحرص على شراء 10 فوانيس كل عام مهما كلفنى الأمر مؤكدة أنها ستستمر بتلك العادة لآخر العمر.لا أتخيل رمضان بدون فانوس فهو أحد رموز الشهر التى اعتدنا على رؤيتها بالشوارع والمنازل.

وتضيف: لذلك أحرص كل عام على شرائه وأقوم بجولة كبيرة داخل أغلب الشوادر والمحلات لمعرفة أحدث الأشكال الموجودة ولأنى قمت بشراء الفانوس «الهاند ميد» العام الماضى فقررت العودة «لأبو الفوانيس» على حد قولها وهو الفانوس الصاج لأنه مهما تعددت الأشكال فهو على رأسها.

" الفانوس فرحة للاطفال "

تقول اسراء احمد مدرسة، اعتاد أهلى شراء فانوس رمضان منذ صغرى وورثت تلك العادة فمهما كان سعر الفانوس غالى انا اتجول بشوادر البيع واشترى ما يناسبنى ، لان البائعين يطروح كميات كبيرة من الفوانيس وعليكى ان تختارى المناسب لكى ، واضافت ان الفانوس ليس بسعره بينما هو رمز لفرحة الاطفال يكفى ان اطفالى تمسك فانوس مثل اصحابها وتشعر بفرحة رمضان .

" السلع الغدائية اهم من الفانوس "

قال طارق صالح موظف الاسعار مرتفعة هدا العام جدا وانا عن نفسى اتفقت مع اطفالى شراء فوانيس خشب بسيطة بسعر رخيص ودلك لان لدينا اولويات هامة يجب ان نتجه اليها لشراء مواد غذائية.. «حاجة تتاكل « ولكن سأحاول أن أضيف مظاهر البهجة بمنزلى لكى أشعر أولادى بفرحة قدوم الشهر الكريم من خلال تزيين المنزل ببعض فروع الزينة ووضع بعض مفارش الخيامية.

" صناعة الفانوس بالمنزل بسبب ارتفاع اسعارها "

تقول ميادة احمد موظفة لدى ثلاثة اطفال اعتدت شراء فوانيس جديدة لهم كل عام لكن الأسعار قفزت هذا العام بشكل رهيب فأقل فانوس بمائة جنيه، وصغير الحجم ولا يصدر أصواتا. وتضيف: قمت بجولة بعدة مناطق وشوادر لبيع الفوانيس أملا فى الشراء بأسعار منخفضة فوجدت أن متوسط الأسعار للفوانيس التى تحمل أشكالا كارتونية ويفضلها الأطفال تبدأ من 175 لـ350 جنيها لذلك قررت الاستعانة بمحركات البحث على الإنترنت وصناعه فانوس وزينة من الورق لتوفير الأموال.