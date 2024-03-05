شباب القادة تلتقي محافظ الفيوم لبحث سبل دعم برنامج "هي تقود"

التقى النائب أحمد فتحي رئيس مجلس أمناء مؤسسة شباب القادة ووكيل لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، اليوم، محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري والدكتور محمد عماد نائب المحافظ لمناقشة سبل التعاون مع مؤسسة شباب القادة من خلال برنامج "هي تقود" أول برنامج لدعم طالبات التعليم الفني في مصر.

وأوضح فتحي، أن الهدف من هذا التعاون هو لتغيير الصورة النمطية عن التعليم الفني، حيث سيتم عقد لقاء مع أولياء أمور طالبات برنامج "هي تقود" بمحافظة الفيوم لرفع الوعي بأهمية ريادة الأعمال وأهمية تمكين الفتيات اقتصاديًا من خلال الاستفادة من مهاراتهم الفنية. وأضاف النائب أحمد، أنه تقدم للبرنامج في دفعته الرابعة ٢٠٢٣/ ٢٠٢٤ أكثر من ٢٦٥٠ طالبة من مدارس التعليم الفني وتم اختيار أفضل ٤٠ طالبًا ذوات أفكار مبتكرة ومبدعة من محافظة الفيوم لدخول البرنامج والتنافس مع باقي المحافظات. وحضر اللقاء الدكتورة أماني قرنى وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم ومحمد عبدالسلام مدير التعليم الفني الصناعي بالفيوم وأسامة هشام نائب مدير التنفيذي لمؤسسة شباب القادة والدكتورة صفاء حسني مديرة البرامج بمؤسسة شباب القادة وإبراهيم إيهاب مدير إدارة التصوير بمؤسسة شباب القادة.