رئيس الأركان يتفقد منظومة التدريب القتالي داخل أحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني 

تفقد الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة منظومة التدريب القتالى لأحد تشكيلات الجيش الثانى الميدانى التى تم تنفيذها وفقًا لأحدث النظم والأساليب ووسائل التدريب غير النمطية.





وألقى اللواء أ ح محمـد ربيع قائد الجيش الثانى الميدانى كلمة أشار فيها إلى أن مقاتلي الجيش الثانى الميدانى يجددون العهد على الدفاع عن أمن الوطن واستقراره، والاستمرار فى تنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم بكفاءة عالية وتحت مختلف الظروف.



واستمع رئيس أركان حرب القوات المسلحة إلى عرض تقديمى تناول الإجراءات التى تم تنفيذها

لتطوير منظومة التدريب القتالى بما يسهم فى الارتقاء بالمستوى التدريبى للقوات فى مختلف التخصصات ورفع كفاءة الحالة الإدارية والمعيشية للفرد المقاتل، كما قام بالمرور على ميادين ونقاط التدريب.

وناقش عدد من المقاتلين في أساليب تنفيذهم لمهامهم وفقًا لتخصصاتهم المختلفة والتى عكست

مدى ما وصلت إليه القوات من مستوى راقٍ فى التدريب.



ونقل الفريق أسامة عسكر تحيات وتقدير الفريق أول محمـد زكى القائد العام للقوات المسلحة

وزير الدفاع والإنتاج الحربى للمقاتلين، مشيدًا بما شاهده من مستوى تدريب متطور وكفاءة قتالية عالية، مشيرًا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بالحالة التدريبية لمقاتليها من خلال الاعتماد على أحدث برامج التدريب القتالى بما يضمن قدرتهم على تنفيذ كافة المهام التى يكلفون بها تحت مختلف الظروف.



أعقب ذلك قيام الفريق أسامة عسكر بالمرور على قيادة الجيش الثانى الميدانى للاطمئنان على الجاهزية القتالية لهيئة قيادة الجيش، حيث استمع إلى عرض التقارير من مختلف المستويات والتى أظهرت مدى الاستعداد لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليهم، كما قام بفرض عدد من المواقف والسيناريوهات الطارئة التى قامت هيئة قيادة الجيش بالتعامل معها بالأسلوب الأمثل مما يعكس مدى ما وصل إليه مقاتلو الجيش الثانى الميدانى من جاهزية قتالية عالية والقدرة على اتخاذ القرار السليم لمواجهـة كافة التغيـرات الطارئة أثنـاء إدارة العمليات.

