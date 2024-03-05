محافظ أسوان يتفقد القافلة الرمضانية بواقع 1000 كرتونة مواد غذائية

بالتزامن مع قرب حلول شهر رمضان المبارك.

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، القافلة الرمضانية المهداه من البنك الزراعى المصرى ، والتى تضم 1000 كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على الأسر الأكثر إحتياجاً تحت مظلة المبادرة الإنسانية " الناس لبعضهم "، وذلك بحضور يسرى بحر رئيس قطاع البنك الزراعى بأسوان، والدكتور عز الصادق مستشار المحافظة لشئون تنمية المجتمع ومنسق المبادرة.

ومن جانبه قدم محافظ أسوان، شكره لمسئولى البنك الزراعى بقيادة علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك للتعاون الفعال والجاد بين البنك والمحافظة بما يساهم فى الإهتمام بتقديم أوجه الدعم والمساندة للبسطاء من الأسر الأولى بالرعاية والأكثر إحتياجاً تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، مشيداً بالدور الوطنى للبنك الزراعى المصرى لمساندة جهود الدولة من خلال تنفيذ الأفكار والرؤى المبتكرة لتنفيذ العديد من المبادرات الرائدة لتطوير الريف المصرى ، فضلاً عن دعم الأسر الأكثر إحتياجاً.

وقامت المحافظة، بإعداد قاعدة بيانات بهدف توصيل مختلف أوجه الرعاية لهم فى محل إقامتهم بالمناطق النائية أو المحرومة لتخفيف الأعباء المعيشية والأسرية عن كاهلهم ، وخاصة مع قرب حلول الشهر الفضيل ، فيما أشار يسرى بحرى إلى أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان، ورئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى يتم التنسيق المتواصل والمسبق لتنفيذ حزمة من الإجراءات التى يتخذها البنك لتكثيف الأنشطة المتنوعة من منطلق المسئولية المجتمعية، والوصول إلى الأسر الأكثر إحتياجاً، موضحاً بأنه يتم التعاون مع الجهات المعنية لصرف الكوبونات المختلفة من المجمعات الإستهلاكية فى صورة مواد وسلع غذائية وفقاً لإحتياجات كل مواطن .