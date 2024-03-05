استشاري باطنة: سوق السجائر الإلكترونية عشوائي (فيديو)

أكد الدكتور وائل صفوت، استشاري الباطنة ورئيس الاتحاد العربي لمكافحة التبغ والتدخين، على تأثر جميع خلايا الجسم بالسجائر الإلكترونية خاصة أن سوق السجائر الإلكترونية عشوائي، فلا يوجد بحوث أو دراسات تتم على الزيوت وجودتها المستخدمة في هذا النوع من السجائر، مشيرا إلى كثرة أنواع السجائر الإلكترونية بين الشعبي والغالي، وجميعهم مضرين.

أنواع السجائر

وأضاف «صفوت»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية، أن النيكوتين هي المشكلة الأساسية التي توجد في كل أنواع السجائر سواء عادية أو إلكترونية، إذ إنه دخل جسم الإنسان خاصة الشباب تحت سن 18 عام يؤثر سلبا على الإدارك وتكوين الشخصية، كما يكون هناك نقص في التحصيل الدراسي مع العصبية الزائدة.

السجائر الإلكترونية

وتابع، أن السجائر الإلكترونية تتكون زيوت ومواد تمثل سموم، واصفا إياه بكونها «سم في العسل»، فهي ذات رائحة هادية وجميلة، ولكنها تشكل خطرا على صحة الإنسان، موضحا أن السجائر الإلكترونية لها تأثير سلبي على النفسية، إذ إنها تؤثر على مراكز الإدراك بالمخ والحالة العامة للإنسان، وبالتالي قد تصيب الإنسان بالاكتئاب وغيرها من الأمراض النفسية.