صحة مصر تعلن عن السموم الموجودة في السجائر الإلكترونية بالسوق المصري

• عقدت مؤسسة مصر بالتعاون مع برنامج صحة الشباب- مؤسسة بلان الدولية ، و الجمعية المصرية لمكافحة الامراض الغير معدية لقاء تحت اسم "معا لتهيئة بيئة صحية صديقة للصحة للشباب و الفتيات "بحضور عدد من خبراء الصحة من الأطباء و الصيادلة والباحثين و ممثلي المعامل المركزية و الناشطين في مجال مكافحة التبغ و ذلك "لعرض نتائج فحص عينات من سوائل السجائر الالكترونية "لمعرفة المحتويات والنكهات التي تحتويها هذه المنتجات لتوضيح مدي خطورتهم على صحة شبابنا و صحة المجتمع .

• و قد تم القيام بهذه الفحوص من خلال اتفاق تعاون بين برنامج صحة الشباب التابع لمؤسسة بلان و المؤسسة وجمعية مكافحة الامراض غير المعديه و مركز ابحاث اكتشاف الدواء و تطويره بجامعة عين شمس كلية صيدلة بهدف دعم صحة شباب و فتيات مصر.

• وتم عرض النتائج التى تؤكد ان كل سوائل السجائر الالكترونية تحتوى على النكوتين باضراره الخطيرة على الجهاز العصبى والدورة الدموية والقلب وتحتوى ايضا على الجلسرين والجليكول وهم مادتان سامتان عند تسخينهما او احتراقهما من خلال اجهزة التسخين فى السجائر الالكترونية بالاضافة الى وجود زيوت و منكهات تسبب دخول عديد من المواد السامة والمميتة فى جسم الانسان حسب نوعها ودرجة نقاوتها

• واثبتت النتائج وجود مخاطر صحية على مستخدمى السجائر الالكترونية بأنواعها واصنافها المتعددة فى السوق المصرى

• وتوصل الجميع الى عدد من التوصيات:-



 التعاون بين كل الكيانات ومنها معامل وزارة الصحة وجهاز حماية المستهلك ومراكز البحث والجمعيات والاعلام لفحص وتوعية المجتمع وخاصة الشباب عن مخاطر التدخين و التبخير فى السجائر الالكترونية

 مخاطبة الجهات المعنية للمطالبة بتطبيق كل القوانين الخاصة بالتدخين عليهم جميعا ومنها منع الاعلانات والترويج الذى يجذب الجميع وخاصة الشباب وكذلك منع نشر المعلومات المضللة التى تشجع على استخدام هذه المنتجات ومنها انها اقل ضرر وانها تساعد على الاقلاع وهاتان معلومتان غير حقيقيتان

 السعى نحو الغاء التغليفات الجاذبة للعبوات والاسماء المضللة وكذلك الحد من اضافة المنكهات التى تسبب ادمان على النكهات بالاضافة لادمان النكوتين والاعتمادية لمنتجات التبغ

وسوف يستمر العمل والتعاون باذن الله من خلال خطة منظمة للتعاون والتنسيق بين عدد من الجهات البحثية والتشريعية والمجتمع المدنى