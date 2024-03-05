الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

البنتاجون تخطط إرسال المزيد من قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة

البنتاجون
البنتاجون

تخطط وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاجون” إرسال المزيد من قوافل المساعدات الإنسانية إلى غزة ؛ بعد عملية إسقاط جوي أولية للمساعدات خلال عطلة نهاية الأسبوع.

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وقالت نائبة السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية سابرينا سينج ، في تصريح للصحفيين أوردته الوزارة عبر موقعها الالكتروني اليوم، الثلاثاء ، "إن عمليات الإنزال الجوي تعد جزءا من جهد متواصل لإيصال المزيد من المساعدات إلى غزة ، وتوسيع تدفقها عبر الممرات والطرق البرية".
وأكدت أن من أولويات هذه الإدارة ليس فقط فتح الممرات الإنسانية والسماح بتدفق المساعدات بل التأكد أيضاً من وصول المساعدات إلى الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها.
ومع اعترافها بأن قطرة واحدة من 66 حزمة يبلغ مجموعها 38 ألف وجبة ليست كافية لإطعام جميع سكان غزة .. أكدت نائبة السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية أن البنتاجون تواصل العمل لتوفير المزيد من المساعدات..قائلة : "نبذل كل ما في وسعنا لإيصال الغذاء إلى المنطقة بكل الوسائل الضرورية".
وجاءت عملية الإنزال الجوي التي نسقتها الولايات المتحدة والأردن مع إسرائيل مسبقًا في أعقاب إعلان الرئيس الأمريكي جو بايدن قبل يوم واحد من أن واشنطن ، ستبدأ في تقديم المساعدات إلى غزة على خلفية تدهور الأوضاع الإنسانية بسبب الصراع المستمر بين إسرائيل وحماس.

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