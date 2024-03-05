وزير الخارجية الإسرائيلي يستدعى سفير الأمم المتحدة بشأن حرب غزة

أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم الثلاثاء، أنه استدعى السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة للتشاور بشأن ما أسماها محاولة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عدم تحميل حركة حماس المسؤولية عن ارتكاب انتهاكات.

واتهم كاتس "غوتيريش بإخفاء تقرير عن انتهاكات حماس ومحاولة إعفائها من المسؤولية"، مؤكدا أن "الجرائم الجنسية التي ترتكبها حماس وأعوانها هي أخطر ما تم عرضه على الأمم المتحدة في تاريخ دولة إسرائيل".

وأضاف: "لقد حددت سياسة وزارة الخارجية وحجم قيمها، ولذلك أوعزت باتخاذ الخطوة غير المسبوقة والاستثنائية فوراً باستدعاء سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة للتشاور، وهو حالياً على متن الطائرة في طريقه إلى إسرائيل، وهذا احتجاجًا على حقيقة أن الأمين العام للأمم المتحدة يعمل على كتابة التقرير الخطير الذي أمر به بنفسه بشأن الجرائم الجنسية التي ترتكبها حماس، ويحاول استبعاد حماس من المسؤولية ولا يفعل ذلك".

وأدت الحرب المتواصلة في قطاع غزة، منذ ما يزيد على 4 أشهر، إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني، معظمهم من الأطفال والنساء، حسب وزارة الصحة المحلية في القطاع المحاصر.