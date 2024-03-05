الأمم المتحدة تطالب باتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال

طالبت المقررة الخاصة بالأمم المتحدة المعنية ببيع الأطفال واستغلالهم جنسيا فاطمة سينجاتيه بضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لتكثيف الجهود الفردية والجماعية ؛ لمكافحة الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم في مختلف وسائل الإعلام وجوانب صناعة الترفيه.

وأكدت فاطمة سينجاتيه ، في تقرير قدمته اليوم /الثلاثاء/ إلى مجلس حقوق الإنسان المنعقد في دروته الخامسة والخمسين في جنيف ، أن الاعتداء الجنسي على الأطفال واستغلالهم في صناعة الترفيه أو الممارسات غير الأخلاقية أو إساءة استخدام السلطة منتشر على نطاق واسع.

وأشارت المقررة الخاصة إلى أن شهادات الضحايا والناجين الشجعان بينت ضرورة تحسين حماية الأطفال والشباب في هذا القطاع وأثارت أسئلة حيوية حول عدم كفاية تدابير الوقاية والحماية الحالية وأنظمة المساءلة والوصول إلى العدالة .. لافتة إلى أنه لا يتم الإبلاغ عن عدد كبير من حالات الاعتداء لأسباب عديدة منها ، الخوف من الانتقام وفقدان الفرص الوظيفية وهو ما يخلق بيئة يقوم فيها الأفراد في مناصب السلطة باستغلال الأطفال الضعفاء.

وقالت سينجاتيه : إن مرتكبي هذه الأفعال لا يواجهون في كثير من الأحيان أي عواقب لممارسة السلطة بشكل غير قانوني على الفنانين الصغار والطموحين من الأطفال ..داعية إلى إيجاد مسارات للتخفيف من المخاطر وضمان أن إشراك الأطفال في صناعة الترفيه وسلوك الأفراد أو الشركات داخل هذا القطاع يتماشى مع القانون والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.