العلاج بـ«الذكاء الاصطناعي» في مؤتمر دولي لطلاب العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة

نظّمت كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة، المؤتمر الطلابي الدولي الثاني للبحث العلمي، تحت عنوان الابتكار والبحث العلمي آفاق جديدة لمستقبل أفضل «جيل z».

قالت الأستاذة الدكتورة أمل يوسف، عميد كلية العلاج الطبيعي جامعة القاهرة، إن الهدف من المؤتمر، اكتشاف الملكات الإبداعية لدى الطلاب، وقدرتهم على مواكبة والتعامل مع الذكاء الاصطناعي في مجال العلاج الطبيعي، وكيف يستخدم الذكاء الاصطناعي في تقدم المهنة وإفادة المجتمع.

وأضافت عميد كلية العلاج الطبيعي بجامعة القاهرة لـ«الوفد»، أنّ المؤتمر شمل العديد من المبتكرين الطلاب الذين فاجئوا الجميع بقدراتهم على التعامل مع الذكاء الاصطناعي، وصمم البعض منهم أبلكيشن على الموبايل تتمكن الأم من خلاله على مراقبة مولدها ومعدل النموا والحركة وهل يسير في نطاق سليم، وحصل على العديد من الجوائز.

وأشارت الدكتورة أمل، إلى أنّ جامعة القاهرة كانت حريصة الفترة الماضية على تدشين العديد من الورش الخاصة لتأهيل الطلاب للتعامل الآمن مع الذكاء الاصطناعي، وكان ضمن البرامج في الورش مهارة ريادة الأعمال ليكون خريج العلاج الطبيعي مواكب سوق العمل ويستطيع ابتكار أفكار مشروعات تفيده وتفيد المجتمع.

من جانبها قالت الأستاذة الدكتورة سهير شحاتة، أستاذ بكلية العلاج الطبيعي قسم العلوم الأساسية، مقرر المؤتمر، مدير مركز رعاية المسنيين بجامعة القاهرة، إنّ أهداف المؤتمر يكمن في ادماج الطلاب في البحث العلمي وتأهيلهم لكيفية كتابة خطة بحثية وإعداد ورقة بحثية وطرق التعامل مع المجلات العلمية، ونشر الأبحاث وذلك تحت إشراف أعضاء هيئة التدريس.

وأشارت «شحاتة» خلال حديثها لـ«الوفد» إلى أنّ ضمن محاور المؤتمر، مناقشة التكنولوجيا الحديثة في مجال العلاج الطبيعي في ظل الذكاء الاصطناعي ولهذا استضفنا مدير الاقليمي لشركة مايكروسوفت، لتوعية الطلاب بالبرامج الهامة التي يمكن من خلالها استيفاء المعلومات الآمنة وبطريقة صحيحة، وكيفية استخدام الذكاء الاصطناعي في تأهيل المرضى.

في سياق متصل قالت الدكتورة نيفين عبداللطيف، وكيل الكلية لخدمة المجتمع، إنّ فكرة المؤتمر جاءت من الذكاء الاصطناعي، وكان المفاجأة مهارة الطلاب في التعامل معه في مجال العلاج الطبيعي وتفوق البعض منهم على الأساتذة.

وأضافت وكيل الكلية لخدمة المجتمع، لـ«الوفد» أنّ أعضاء هيئة التدريس كانوا حريصين على تأهيل الطلاب لسوق العمل ولهذا جميع الباحثين كانوا حريصين على تحديث أنفسهم ومعلوماتهم أولاً بأول.ونوهت وكيل الكلية لخدمة المجتمع إلى أكبر تحدث في مجال العلاج الطبيعي وكيفية التعامل مع الذكاء الاصطناعي وهو عدم الخصوصية، وصعوبة الحفاظ على سرية المعلومات للمريض والطبيب المعالج.



