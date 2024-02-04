وحدات العلاج الطبيعي بالدقهلية تستقبل 10 آلاف حالة خلال يناير

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية أن إدارة العلاج الطبيعي، كثفت المرور خلال الشهر الماضى على وحدات العلاج الطبيعي بالمستشفيات والوحدات الصحية بمدن ومراكز المحافظة.

وكشف مكين، في بيان اليوم الأحد أن عدد الجولات المرورية بلغ 110 زيارات إشرافية لأقسام وعيادات العلاج الطبيعي بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة للمديرية منها، منية النصر، ومحلة دمنة ودكرنس بالإضافة إلى ميت غمر وجمصة وبلقاس.

ومن جانبه قال الدكتور أكرم عبد المنعم مدير إدارة العلاج الطبيعي بالدقهلية، إن وحدات وأقسام العلاج الطبيعي خلال الشهر الماضى استقبلت 10 آلاف و712 حالة بإجمالى جلسات تجاوز 65 ألفًا و437 حالة اشتملت على 5607 جلسة لمرضى الغسيل الكلوي

ولفت عبد المنعم إلى أن وحدات وأقسام العلاج الطبيعى قامت بتحقيق المستهدف لاسيما فيما يتعلق بتطبيق بروتوكولات التعاون بين العلاج الطبيعي وأقسام الصدر، الغسيل الكلوى، والحضانات وعناية الأطفال وأن بيان إدراته تضمن تفصيليًا وإجمالي عدد الجلسات 65437 وإجمالي عدد حالات 10712 وإجمالي عدد جلسات الأطفال 2691 وإجمالي عدد حالات حضانات 255 وإجمالي عدد عناية الأطفال 14 إجمالي عدد جلسات الكلي 5607 كما أن إجمالي عدد جلسات العناية والداخلي 3605.

أما على صعيد زيادة الخبرات المهنية والبحثية لجميع أخصائي العلاج الطبيعي العاملين بالمستشفيات الحكومية فقد تم عقد 25 اجتماعًا فنيًا تخللتها محاضرات علمية وتدريبًا عمليًا بمستشفيات الجمالية ميت غمر وتمى الأمديد إلى جانب أجا، المنزلة، دكرنس.

تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، وتعليمات الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية ,بضرورة توفير جميع الخدمات بكافة التخصصات والتوسع في إنشاء وحدات العلاج الطبيعي لتأمين جودة الرعاية والحصول على مستوى عالي من الاهتمام بالمرضى.