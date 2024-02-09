اعتماد نتيجة كلية العلاج الطبيعي جامعة قناة السويس

أعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول لكلية العلاج الطبيعي- أحدث كليات الجامعة- والتي استقبلت في عامها الأول 137 طالب وطالبة، متمنيا ً للطلاب مزيد من التفوق والنجاح، وللكلية التقدم والازدهار.

ومن جانبه- أكد الدكتور محمد عبد النعيم نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن النسبة العامة للنجاح بلغت 63%، فيما جاء عدد الطلاب الحاصلين على تقدير عام ممتاز 10 طلاب.

بينما أوضح الدكتور محمد سرحان عميد كلية العلاج الطبيعي أن عدد الطلاب الحاصلين على تقدير عام جيد جداً 33 طالب وطالبة، بينما حصل 21 طالب وطالبة على تقدير عام جيد، و22 طالب وطالبة على تقدير عام مقبول.