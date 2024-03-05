مركز إعلام منفلوط يحتفل بذكرى نضال المرأة المصرية

احتفل مركز إعلام منفلوط بيوم المرأة المصرية بالقاعة الكبرى بمدرسة الثانوية بنات بمنفلوط، بحضور الدكتورة اسماء صابر أستاذ الفقه المقارن بكلية البنات جامعة الأزهر وزينب محمود مدير عام التضامن الاجتماعي بمنفلوط وشعبان مصطفى مدير مدرسة الثانوية بنات بمنفلوط وبمشاركة الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين وطلبة المدرسة.

في تصريحات خاصة لـ "الوفد" أكدت منى أحمد قطب، مدير مركز إعلام منفلوط، بأن الاحتفال بيوم المرأة المصرية يأتي في إطار التأكيد على دور المرأة المصرية في تقدم المجتمع وتطوره. وكما أكدت بأن الفعاليات التي نظمها المركز تهدف إلى تسليط الضوء على الإنجازات والإسهامات الكبيرة للمرأة في مختلف المجالات، وتعزيز مكانتها ودورها في بناء الوطن.

وأشارت منى، إلى أن الهدف من الاحتفال هو تعزيز الوعي بأهمية دور المرأة في المجتمع ودعمها في تحقيق طموحاتها وتطلعاتها المستقبلية. كما أشارت على أهمية توفير الفرص المتساوية للمرأة في مختلف المجالات وتشجيعها على المشاركة الفعالة في تطوير الوطن.

وأوضحت مني، إلى أن الاحتفال يهدف إلى تكريم الإنجازات التي حققتها المرأة المصرية في مختلف المجالات ودعمها لمواصلة تحقيق النجاح والتميز وكما أوضحت على أن المرأة المصرية تحظى بدعم كبير من الهيئة العامة للاستعلامات وتحت رعاية كل من الدكتور ضياء رشوان والدكتور أحمد يحيى.

ونوهت مني، إلي أن المرأة المصرية تلعب دورًا رئيسيًا في بناء المجتمع وتحقيق التنمية. مما يعكس قدرتهن على تحقيق النجاح والتميز.

وأضافت منى، أن فعاليات الاحتفال بيوم المرأة المصرية ضمن فعاليات الاحتفال بيوم المرأة المصرية التى أطلقتها الهيئة العامة للاستعلامات وتأتي في إطار تكريم وتقدير دور المرأة المصرية في المجتمع وتعزيز قيم المساواة والعدالة الاجتماعية.

وختمت مني أحمد قطب حديثها بالتأكيد على أهمية العمل على تعزيز دور المرأة في المجتمع، وتشجيعها على المشاركة الفاعلة في المجالات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية، بهدف تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قيم المساواة والعدالة الاجتماعية في مصر.

وفي سياق متصل أكد بيان صادر عن مركز إعلام منفلوط بأنه قد بدأت الاحتفالية بالسلام الوطنى والعزف من أحد الطالبات وكذلك تقديم بعض الفقرات الفنية كالغناء والشعر.

وقد دارت الاحتفالية حول دور المرأة البارز والهام فى شتى مجالات الحياة وقد وضح الحضور أن شهر مارس هو شهر الاحتفال بالمرأة فهناك يوم 8 مارس الاحتفال بيوم العالمي للمرأة ويوم 16 مارس الاحتفال بيوم المرأة المصرية ويكون التزاما بقرار الأمم المتحدة ويحث التسع دول الأعضاء لتخصيص يوم للاحتفال بالمرأة.

وهذا يكون مرتبطًا بحدث تاريخي للبلد نفسه وهذا اليوم يوافق ذكرى ثورة المرأة المصرية ضد الاستعمار ونضالها ضد الاستقلال وكانت ثورة 1919 بقيادة هدى شعراوي واستشهدت فيها السيدة حميدة خليل أول شهيدة مصرية.

وأشار الحضور بأن المرأة المصرية أصبحت تتولى كل المناصب القيادية سواء سياسية أو اجتماعية فهي عضو برلماني وقاضية وسفيرة ووزيرة وعمدة وشجعها على ذلك الدستور الذي ساوى بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات.

وقد اختتم اللقاء بتوضيح دور المرأة في الإسلام وتوجيه بعض الأسئلة من الطالبات للسادة الحضور وقيام الحضور بالإجابة على كل الأسئلة فى جو يسودة الفرح والسعادة أدار اللقاء منى أحمد قطب مدير مركز إعلام منفلوط.

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة

جانب من ضيوف الندوة