صحة أسيوط تنفذ حملات مفاجئة على المنشآت الصحية

كلف الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بتشكيل عدة لجان لشن حملات مكبرة بصفة مفاجئة تجوب مختلف مراكز ومدن المحافظة صباحًا ومساء وفي مختلف الأوقات.

جاء ذلك استمرارًا لتنفيذ تعليمات الأستاذ الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط وتوجيهات الأستاذ الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بأسيوط بضرورة تشكيل لجان للمتابعة الدورية في مختلف القطاعات وخاصة التي لها تعامل مباشر مع الإنسان وصحته.

وترأس الدكتور عصام نبيل وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية بأسيوط، لجنة ضمت في عضويتها دكتور أحمد سيد موسي وكيل مديرية الصحة للشؤون الوقائية، والدكتور أحمد عباس الشلح مدير إدارة الترصد والوبائيات بصحة أسيوط والمعتصم بالله السيوطي نائب مدير إدارة المتابعة مساعد مدير المراجعة الداخلية والحوكمة للقطاع الصحي بالمحافظة وأحمد فرغلي مفتش مالي وإداري بالمراجعة الداخلية والحوكمة بالمديرية وتوجهت الحملة مساء أمس بصورة مفاجئة على المنشآت الصحية بمركز أبنوب وحي شرق بمحافظة أسيوط من أجل التأكد من توفير خدمة طبية مميزة لكافة المترددين على المنشآت الصحية حيث تم مفاجئة مستشفيات أبنوب المركزي ورمد أسيوط وصدر أسيوط لمتابعة الأداء، وتقييم مستوى الخدمة الصحية، والتأكد من تواجد العنصر البشرى المكلف بتقديم الخدمة الصحية بمختلف أنواعها.

وقامت اللجنة بمتابعة وتقييم الأداء بالمستشفيات على أرض الواقع واستمعت لآراء المرضى واطلعت على تذاكر المرضى ومناقشة بعض المرافقين من المواطنين بالمستشفى لمعرفة مدى رضا المواطنين عن الخدمات المقدمة وتفقد الاستقبالات والعمليات والعنايات والأطفال والمبتسرين والأقسام الداخلية والاطلاع على دفاتر الحضور والانصراف.

ورصدت اللجنة التي شكلها الدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة وترأسها دكتور عصام نبيل وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية بالمحافظة، خلال تفقدهم الأعمال بمستشفى الرمد بمستشفى الصدر ومستشفى ابنوب المركزي بعض من السلبيات والمخالفات الفنية والإدارية خلال تفقد سير العمل بالمستشفيات.

وأكد الدكتور عصام نبيل وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية بأسيوط، أن الجولات أسفرت عن إحالة الطبيب الأخصائى المكلف بالنوبتجية المسائية بمستشفى الرمد لغيابه وإحالة الطبيب الأخصائى المكلف بالمبيت بمستشفى الرمد لتركه مقر العمل وعدم تواجده بالمستشفى واستدعاء رئيس تمريض مستشفى الرمد لمكتب وكيل مديرية الصحة للشؤون العلاجية باكر لمناقشتها في السلبيات التي تم رصدها أثناء المرور وتوزيع النوبتجيات والسهر على أطقم التمريض، بالإضافة إلي إحالة 3 أطباء اخصائيين و فنية تمريض وادارى الاستقبال بمستشفى ابنوب المركزي للتحقيقات بديوان المديرية.

لكن مستشفي الصدر، فتم توجيه الشكر والتقدير لطاقم الأطباء والتمريض المكلفين بفترة المبيت لتواجدهم في مقر العمل وأداء العمل المتميز الذي تم ملاحظته أثناء الجولات.

من جانبه أكد دكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة، أنه عقب الانتهاء من تقرير اللجنة والتحقيقات سوف يتم ردع المخالفين بالجزاءات المقررة قانونًا وإعادة التوزيع طبقًا للاحتياجات، وبدأت الجولات الساعة الثامنة مساء وانتهت الساعة الواحدة صباحا.