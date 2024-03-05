غداً.. استئناف محاكمة 6 متهمين بـ “خلية داعش كرداسة”

تستأنف غدًا الأربعاء، الدائرة الثالثة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم بدر، مُحاكمة 6 متهمين بالانضمام إلى "خلية داعش كرداسة".

ووجه للمتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية بأن انضموا لجماعة أسست على خلاف القانون وأحكام الدستور الغرض منها الدعوة إلى الاخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع للخطر للخطر وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحقوق العامة والاضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي.

إحالة متهم بسرقة شقة سكنية فى القطامية





قررت جهات التحقيق، اليوم الثلاثاء، إحالة متهم بسرقة شقة سكنية في منطقة القطامية، إلى محكمة الجنح لبدء محاكمته، بعد الانتهاء من التحقيقات وتفريغ كاميرات المراقبة.

وكشفت التحقيقات أن المتهم سرق مبالغ مالية من داخل الشقة السكنية، بعد أن دخلها بأسلوب "المفتاح المصطنع"، واستغل المتهم عدم تواجد أصحاب الشقة بعد مراقبته لتوقيت خروجهم وعودتهم لمسكنهم.

وأضافت التحقيقات أن المتهم دخل إلى الشقة السكنية واستولى على المبالغ المالية وأنفق جزءًا منها على متطلباته الشخصية.

من ناحية أخرى، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب طفل بالفيوم.

وبالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالفيوم من والد الطفل بتغيب نجله عن منزلهما، وأسفرت الجهود عن قيام المتغيب بسرقة مشغولات ذهبية خاصة بوالدته وقيامه بالاشتراك مع أحد الأشخاص فى بيع المشغولات الذهبية لأحد محلات الصاغة.

تم ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالى، من متحصلات البيع، وبمواجهتهما قررا قيامهما ببيع المشغولات الذهبية لمالك أحد المحال، أمكن ضبطه وأرشد عن المشغولات الذهبية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق وتم تسليم المتغيب لأهليته عقب أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايته.



