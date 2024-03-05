ضمان جودة التعليم تبحث اعتماد 3 برامج مختلفة بكلية التربية النوعية بالزقازيق

شاركت مديرية الشباب والرياضة بالشرقية، فى لقاء الهيئة القومية لضمان جودة التعليم، مع الأطراف المجتمعية بكلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق، للوقوف على مدى التعاون بين الكلية والأطراف المجتمعية من الهيئات المختلفة لضمان جودة العملية التعليمية.

ومثل مديرية الشباب والرياضة؛ الدكتور محمود عبدالعظيم وكيل وزارة الشباب والرياضة بالشرقية، والدكتور عمر حجازى معاون وكيل وزارة الشباب والرياضة للشئون الرياضية، وتغريد عبدالسلام منسق أندية الفتاة والمرأة بمديرية الشباب والرياضة، وبحضور عددا من ممثلى الهيئات المختلفة منها التربية والتعليم وهيئة قصور الثقافة، والتضامن الإجتماعى، ومحو الأمية، ونقابة الموسيقيين.

يأتى اللقاء فى إطار زيارة فريق المراجعين بالهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، لزيارة كلية التربية النوعية، للاعتماد المؤسسي، واعتماد 3 برامج مختلف بالكلية، وذلك فى إطار بروتوكول التعاون بين مديرية الشباب والرياضة بالشرقية مع كلية التربية النوعية، ضمن سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات فى مختلف القطاعات.