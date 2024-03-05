إحالة المتهم بترويج الأقراص المخدرة للجنايات

أحالت النيابة العامة بالجيزة متهمًا بترويج الأقراص المخدرة عبر السوشيال ميديا، إلى المحاكمة الجنائية.

وكانت النيابة قد أمرت في وقت سابق، بحبس المتهم وسرعة إجراء التحريات لكشف ملابسات القضية وبيان وجود وقائع أخرى مماثلة من عدمه.

تم تحديد المتهم وضبطه بمنطقة كرداسة بالجيزة، وبحوزته 110 آلاف قرص مؤثر، 2700 قرص مخدر، 79 "لاصقا مخدرا" ومبلغ مالي، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ3.25 مليون جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بما سبق.

في سياق آخر، كان قد جدد قاضي المعارضات بمحكمة شمال الجيزة، حبس عاطل ونجليه، لاحتجازهم سائق توك توك، بسبب واقعة سرقة، 15 يوما علي ذمة التحقيقات.

وأدلي المتهمون باعترافات تفصيلية بارتكاب الواقعة واستدراجهم المجنى عليه واحتجازه بمنزل أحد جيرانهم، لسابقة قيام المجنى عليه بسرقة مركبة "التوك توك" الخاصة بالمتهمين بالاشتراك مع آخر "مُقيد الحرية" وأرشدوا عن مركبة المجنى عليه.

تلقى مركز شرطة كرداسة بمديرية أمن الجيزة بلاغا من عامل، مقيم بدائرة المركز بتلقيه اتصال هاتفي من أحد الأشخاص أبلغه باحتجاز نجله سائق مركبة "توك توك" لسابقة قيامه بسرقة مركبة "توك توك" أخرى خاصة به وطلب منه مبلغ مالى مقابل إطلاق سراحه ومركبة "التوك توك" الخاصة بالمجنى عليه.

بتشكيل فريق بحث بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الجيزة أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الواقعة عاطل، ونجليه "لأحدهما معلومات جنائية"، مقيمين بدائرة قسم شرطة بولاق الدكرور.

تم استهدافهم وضبطهم وتحرير المجنى عليه مصاب بكدمات وجروح قطعية متفرقة بالجسم، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيقات.