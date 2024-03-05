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رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

إحياء ذكرى محمد عبدالوهاب في أوبرا الإسكندرية.. الخميس

محمد عبدالوهاب
محمد عبدالوهاب

تحيي فرقة أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربي ذكرى موسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب، على أحد مسارح أوبرا الإسكندرية، ضمن سلسلة إحياء التراث الغنائي المصري.

موعد حفل فرقة أوبرا الإسكندرية لإحياء ذكرى محمد عبدالوهاب 

ومن المقرر أن يقام الحفل الخميس 7 مارس على مسرح سيد درويش بأوبرا إسكندرية، بمشاركة "هبة إسماعيل، ياسمين إبراهيم، ندى غالب، مروة حمدي، محمد رئيس، مصطفى سعد، كريم زيدان، أيمن مصطفى، بقيادة موسيقية للمايسترو د. علاء عبد السلام.

 

 

نبذة عن مبنى دار الأوبرا


دار الأوبرا المصرية، أو الهيئة العامة للمركز الثقافي القومي افتتحت في عام 1988 وتقع في مبناها الجديد والذي شُيد بمنحة من الحكومة اليابانية لنظيرتها المصرية بأرض الجزيرة بالقاهرة وقد بنيت الدار على الطراز الإسلامي.

ويعتبر هذا الصرح الثقافي الكبير الذي افتتح يوم 10 أكتوبر عام 1988هو البديل عن دار الأوبرا الخديوية التي بناها الخديوي إسماعيل العام 1869، واحترقت في 28 أكتوبر العام 1971 بعد أن ظلت منارة ثقافية لمدة 102 عاما.

ويرجع تاريخ بناء دار الأوبرا القديمة إلى فترة الازدهار التي شهدها عصر الخديوي إسماعيل في كافة المجالات، وقد أمر الخديوي إسماعيل ببناء دار الأوبرا الخديوية بحي الأزبكية بوسط القاهرة بمناسبة افتتاح قناة السويس، حيث اعتزم أن يدعو إليه عدداً كبيراً من ملوك وملكات أوروبا.

وتم بناء الأوبرا خلال ستة أشهر فقط بعد أن وضع تصميمها المهندسان الإيطاليان أفوسكانى وروس، وكانت رغبة الخديوي إسماعيل متجهة نحو أوبرا مصرية يفتتح بها دار الأوبرا الخديوية، وهي أوبرا عايدة وقد وضع موسيقاها الموسيقار الإيطالي فيردي لكن الظروف حالت دون تقديمها في وقت افتتاح الحفل.

وفقدمت أوبرا ريجوليتو في الافتتاح الرسمي الذي حضره الخديوي إسماعيل والإمبراطورة أوجيني زوجة نابليون الثالث وملك النمسا وولى عهد بروسيا.

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