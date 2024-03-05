رئيس الجامعة اليابانية يفتتح المعرض الثالث لطلاب برامج الفن والتصميم

افتتح الدكتور عمرو عدلي رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا (EJUST) المعرض الثالث لطلاب برامج الفن والتصميم، والذى يضم أعمال طلاب الفرقة الأولي، ومشروعات طلاب الفرقة الثانية في فصل الخريف لبرامج تصميم المنتجات الصناعية و التصميم الداخلي و تصميم الميديا الرقمية و الفنون في الصناعات الإبداعية.

جاء ذلك بحضور الدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للتعليم والشئون الأكاديمية والدكتور محمد هلال عميد كلية الفنون الجميلة بجامعة الأسكندرية الأسبق، والدكتور داليا يونس مدرس العمارة الداخلية بكلية الفنون الجميلة بجامعة الاسكندرية، والمهندس يوسف العربي رئيس مركز تصميم المنتجات بالعربي جروب، والمهندسة ياسمين علواني مسؤول تصميم الاستراتيجي بقطاع البحوث والتطوير بالعربي جروب، والدكتور أحمد رموزي مدير برامج الفن والتصميم و لفيف من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالبرامج وعدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور

وأكد الدكتور عمرو عدلى، أن مخرجات مشروعات الطلاب تمثل نواه حقيقية لتطوير ودعم التصميم والصناعة المصرية مؤكدا حرص إدارة الجامعة على أن توفر للطلاب تجربة تعليمية متكاملة مع الصناعة مشيدا بدور برامج الفن والتصميم في الصناعة والمجتمع فى إعداد أجيال متميزة ومختلفة لمواكبة متطلبات سوق العمل فى عصر التحول الرقمي.

وأعرب الدكتور محمد هلال عن إعجابه بمستوي طلاب الجامعة المصرية اليابانية وامتلاكهم المهارات والجدارات المطلوبة للتصميم في عصر التحول الرقمي، كما أشادت الدكتورة داليا يونس باهتمام الجامعة اليابانية ببناء عقلية وشخصية الطالب مع التركيز على التصنيع والإنتاجية. وأثني المهندس يوسف العربي علي مستوي تصميمات الأجهزة المنزلية المعروضة، وعلي إتقان الطلاب لأدوات وبرامج تصميم المنتجات وقدرتهم علي إظهار افكارهم التصميمية بصور متعددة متطورة. واضافت المهندسة ياسمين ان الطلاب يتميزون بفكر إدراكي جيد جدا لمتطلبات سوق العمل، مما يجعلهم قادرين على مواكبة التغيرات والاستجابة لها في المستقبل بصورة أفضل.