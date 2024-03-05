تفاصيل تغيب شخص هدده شقيقه في أسيوط

كشفت الأجهزة الأمنية، اليوم الثلاثاء، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بشأن تغيب أحد الأشخاص بمركز منفلوط في أسيوط.

بالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بأسيوط من شقيق المذكور بتغيبه عن منزلهما بسبب قيامه بتعنيفه وتهديده بالضرب عقب علمه بفصله من المدرسة لكثرة غياب

وفي وقت لاحق، حضر المُبلغ وبرفقته شقيقه المُتغيب وقرر بعودته وأنه كان متواجد خلال فترة غيابه بمحافظة القاهرة للبحث عن فرصة عمل بمحض إرادته.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.

وفى سياق اخر كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، اليوم، ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بشأن تغيب طفل بالفيوم.

وبالفحص تبين ورود بلاغ للأجهزة الأمنية بالفيوم من والد الطفل بتغيب نجله عن منزلهما، وأسفرت الجهود عن قيام المتغيب بسرقة مشغولات ذهبية خاصة بوالدته وقيامه بالاشتراك مع أحد الأشخاص فى بيع المشغولات الذهبية لأحد محلات الصاغة.

تم ضبطهما وبحوزتهما مبلغ مالى، من متحصلات البيع، وبمواجهتهما قررا قيامهما ببيع المشغولات الذهبية لمالك أحد المحال، أمكن ضبطه وأرشد عن المشغولات الذهبية المستولى عليها.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة العامة التحقيق وتم تسليم المتغيب لأهليته عقب أخذ التعهد اللازم عليهم بحسن رعايته.