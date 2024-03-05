الجيش الروسي يدفع المسلحين الأوكرانين نحو الغرب.. ما القصة

أفاد وزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، بأن الجيش الروسي لم يسمح للمسلحين الأوكرانيين الذين فروا من أفدييفكا بالحصول على موطئ قدم على الخط الجديد، ويواصل دفعهم غربًا.

وقال شويغو في مؤتمر عبر الهاتف مع قيادة القوات المسلحة الروسية: "بعد هروب المسلحين الأوكرانيين من مركز دفاع أفديفكا، لم تسمح لهم القوات الروسية بالحصول على موطئ قدم على خط بتروفسكوي-لاستوكينو-سيفيرنوي وتواصل دفع العدو في الاتجاه الغربي".

وأضاف: "يظهر أفرادنا العسكريون الشجاعة والإقدام والبطولة، وينجحون في حل المهام الموكلة إليهم".

وتابع شويغو: "سنواصل تحسين تكوين القوات المسلحة وهياكلها بما يتناسب مع التهديدات الناشئة للأمن العسكري الروسية".

وأشار في حديثة مع قيادة القوات المسلحة إلى أن "التقسيم العسكري الإداري الجديد سيزيد بشكل كبير من كفاءة القيادة والسيطرة في القوات الروسية.