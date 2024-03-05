أفضل الطرق الصحية والآمنة لتخزين الأغذية استعدادًا لشهر رمضان (شاهد)

قالت الدكتورة مروة شعير، أستاذ مساعد الأغذية الخاصة والتغذية بمعهد بحوث تكنولوجيا الأغذية، إن المواطنين يقومون بتجميد كميات من الطعام خلال الفترة الجارية قبل موسم رمضان، مشيرة إلى ضرورة تحديد الكميات المناسبة لكل أسرة أثناء تخزين الطعام بهدف عدم إهدار الطعام وترشيد الاستهلاك.

وأضافت «شعير»، خلال حوارها لبرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى والفضائية المصرية: «تجميد الطعام للاحتفاظ به لمدد اطول أمر صحي في حالة اتباع الإجراءات السليمة في التخزين، فهناك العديد من الأجراءات الخاطئة التي يتبعها المواطنين مثل فك المجمدات في غرفة درجة حرارتها عادية لمدة طويلة، ثم طبخها، أو فك المجمدات لأخذ كمية محددة منها، ثم تجميدها مرة أخرى».

رواد السوشيال ميديا

وعن تخزين الثوم، لفتت إلى أن المواطنين ورواد السوشيال ميديا يختلفون حول تخزين الثوم، فالبعض يشير إلى كونه غير صحي والبعض العكس، موضحة أن الطريقة المثالية لتخزين الثوم هي التي كانت تتبع في الماضي لدى الأرياف، وهي وضعه كما هو في «التربو أو البلكونات أو على أسطح المنازل»، إذ يجب وضعه في مكان لا يتعرض لأشعة الشمس العالية أو الرطوبة فضلا عن كونه مظلم إلى حدا ما.

تخزين الثوم فث الفريزر بعد فرمه

وواصلت: «يجب اتباع عدة اجراءات عند تخزين الثوم فث الفريزر بعد فرمه لكي يصبح صحي ولا يشكل ضررا، وهي تقشير الثوم ثم فرمه مباشرة وتعليبه في علب صغيرة معقمة لتجميده»، موضحة أنه لا يجب تقشير الثوم وتركه لمدة ما قبل فرمه، فهذه عادة خاطئة، لافتة إلى أن تعقيم العلب يتم من خلال الغسيل الجيد ثم التجفيف «التنشيف»، وبعدها وضعها في الفرن لمدة دقائق، إو وضعه في بر نامج التعقيم بالميكروويف.