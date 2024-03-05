خبير أثري: الجزء المكتشف من تمثال رمسيس الثاني بالمنيا يكشف قوة حكمه

قال الدكتور أحمد عامر، الخبير الأثري، إنه عثر على الجزء العلوي من تمثال ضخم للملك رمسيس الثاني خلال كشف أثري بمحافظة المنيا، موضحا أن التمثال مصنوع من الحجر الجيري يبلغ ارتفاع الجزء المكتشف نحو 3.8 متر.

الملك رمسيس الثاني أثناء جلوسه مرتديا التاج المزدوج

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «هذا الصباح»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أن الجزء المكتشف يصور الملك رمسيس الثاني أثناء جلوسه مرتديا التاج المزدوج يتمثل في التاج الشمال وتاج الجنوب، ما يوضح أن هذا الملك كان مسيطرا على حكمه، موضحا أنه يظهر على الجزء العلوي من عمود ظهر بالتمثال كتابات باللغة الهيروغليفية لألقاب تمجيد الملك، ويصل حجم التمثال عند تركيب الجزء السفلي له إلى نحو 7 أمتار.

المركز الديني لمدينة الأشمونيين

وتابع أنه جرى اكتشاف جزء التمثال خلال أعمال بعثة أثرية مشتركة بدأت الحفائر بالمنطقة العام الماضي، وتسعى لمحاولة الكشف عن المركز الديني لمدينة الأشمونيين خلال عصر الدولة الحديثة وحتى العصر الروماني والتي تضم عددا من المعابد من بينها معبد الملك رمسيس الثاني.