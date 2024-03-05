10 فوائد للتمر هندي.. احترسوا من البودر

تمر هندي وقمر الدين وسوبيا.. مشروبات رمضانية محببة على سفرة الإفطار في الشهر الفضيل، ولكن هناك من يقبل عليها بشراهة غافلًا عن الأضرار التي قد تلحق به نتيجة الإكثار من تناولها، وأبرزهم التمر الهندي.

فوائد التمر هندي

ويحتوي التمر هندي الطبيعي على الكثير من الفوائد لإحتوائه على الأحماض والمعادن الهامة للجسم منها:

- يعد التمر هندي أحد الملينات الطبيعية، ويعمل على تحسين الهضم نظرًا لاحتوائه العالي على نسبة كبيرة من الألياف الغذائية، لذا يعتبر اختيار جيد لمن يعانون من الإمساك المزمن.

- مفيد لمرضى ضغط الدم والكوليسترول، لأنه يعمل على خفض ضغط الدم والكوليسترول المرتفعين.

-يساعد التمر هندي على الحماية من فقر الدم، لاحتوائه على الألياف، التي تقلل نسبة الدهون في الدم، والبوتاسيوم المسيطرة على ضغط الدم، بجانب احتوائه على كمية كبيرة من الحديد.

- يقوي جهاز المناعة ويساهم في الحماية من أمراض القلب لأنه غني بفيتامين ج، ومضادات الأكسدة.

- يعمل على تخفيف حدة أعراض السكري لأنه يحتوي على نسبة عالية من المغنيسيوم.



تحذيرات من الإفراط في شرب التمر هندي

ولكن يحذر الاكثار من شرب عصير التمر هندي خاصة لمرضى الضغط والسكر نظرًا لأن هناك من يضيف الكثير من السكر المحلى عليه مما يعرض المريض للخطر، بجانب أنه يحفز ارتفاع ضغط الدم، وعند تناوله بكميات مع بعض الأدوية الخافضة لمستويات سكر الدم، فإن هذا قد يؤدي لانخفاض السكر بشكل كبير خاصة لدى مرضى السكري.





خطورة التمر هندي البودرة

حذر الكثير من الأطباء وخبراء التغذية على مدار الأعوام الماضية من تناول التمر هندي البودرة المباع في الكثير من المحلات والشوادر لأنه هناك الكثير منه مجهول المصدر ويحتوي على مواد صناعية ونسبة كبيرة من السكر تسبب مشاكل صحية خاصة وأن تركيبته لا تضم التمر الهندي ويكون مجرد نكهة فقط، ويتم استخدام الصبغات حتى يحصل على اللون الأسود.