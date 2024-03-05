انطلاق منافسات كأس العالم للخماسي الحديث بالقاهرة

أنطلقت صباح اليوم الثلاثاء منافسات اليوم الأول من كأس العالم للخماسي الحديث للرجال والسيدات، والتي تقام على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس من اليوم وحتى العاشر من شهر مارس الجاري حيث تفتح البطولة اليوم بتصفيات فردي السيدات.

وتستضيف مصر أولى بطولات سلسلة كأس العالم لموسم 2024 والتي تشهد مشاركة 450 لاعباً ولاعبة من 50 دولة، ويخوض منتخبنا الوطني المنافسات بـ 12 لاعباً ولاعبة بواقع 6 لاعبين و 6 لاعبات .

وتضم قائمة منتخب السيدات كلا من "هايدي عادل، سلمى أيمن، أميرة قنديل، ملك إسماعيل، زينة عامر‏، فريدة خليل."

وأسفر الأجتماع الفني لمسابقة الآنسات والذي أقيم مساء الإثنين عن وقوع أميرة قنديل وفريدة خليل ضمن لاعبات التصفية الأولى والتي تضم 27 لاعبة.بينما تلعب ملك اسماعيل وزينة عامر في التصفية الثانية والتي تضم 28 لاعبة ، فيما تتواجد سلمى أيمن وهايدي عادل في التصفية الثالثة والتي يشارك بها 28 متسابقة.

و انطلقت منافسات السلاح بالمجموعة الأولى في تمام الثامنة و النصف صباحا، ثم تقام مسابقة السباحة في الساعة الحادية عشرة، ثم تنطلق مسابقة اليزر رن في الساعة 12.30 ظهرًا.

وتبدأ مسابقة السلاح في المجموعة الثانية في الساعة الحادية عشرة يليها مسابقة السباحة في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، ثم تقام مسابقة الليزر رن في الساعة الثالثة عصرًا.

وفي المجموعة الثالثة تبدأ منافسات السباحة في الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرًا، ثم مسابقة السلاح في الساعة الواحدة والنصف ظهرًا، ثم تنطلق مسابقة الليزر رن في الساعة الخامسة مساءً.

ويعقد المؤتمر الصحفي للبطولة في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا، للإعلان عن تفاصيل البطولة.

وكان الاتحاد الدولي للخماسي الحديث قد أسند لمصر تنظيم البطولة الافتتاحية لسلسلة كأس العالم المؤهلة لدورة الألعاب الأوليمبية باريس 2024 ، على مدار ثلاث سنوات بدأت عام 2022 مرورا بعام 2023 والعام الجاري 2024 .

يذكر أن سلسلة بطولات كأس العالم للخماسي الحديث تشتمل على 4 بطولات كأس عالم بالإضافة إلى بطولة نهائي كأس العالم.

وتكمن أهمية البطولة في كونها تجمع افضل اللاعبين على مستوى العالم من أجل حصد نقاط لتحسين التصنيف الأولمبي المؤهل لأولمبياد باريس.