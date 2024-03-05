آخر موعد للتقديم لوظائف الأوقاف.. التخصصات المطلوبة

يبحث الكثير من المواطنين عن وظائف وزارة الأوقاف، وذلك بعدما أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، يوم الجمعة الماضي، فتح باب التقدم لمسابقة الأئمة بنظام التعاقد لصالح وزارة الأوقاف، من خلال بوابة الوظائف الحكومية، وحتى 16 من مارس الجاري.

شروط مسابقة وظائف وزارة الأوقاف

وتأتي شروط التقدم لمسابقة وظائف وزارة الأوقاف كالتالي:

- أن يكون محمود السيرة، حسن السمعة.

- أن يكون المتقدم مصري الجنسية المصرية.

- ألا يكون قد سبق الحُكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رُد إليه اعتباره.

- ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بحكم أو قرار تأديبي نهائي، ما لم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.

- ألا تزيد سن المتقدم على 40 عاما.

- أن يكون خريج إحدى كليات جامعة الأزهر للبنين، والتقدير العام للمتقدم مقبول فأعلى.

- أن يجتاز المتقدم الامتحانات، والتدريبات المقررة بمعرفة الوزارة.

- اجتياز الكشف الطبي وتحليل المخدرات.

موعد ورابط التقديم على وظائف وزارة الأوقاف

بدأ التقديم على وظائف وزارة الأوقاف يوم الجمعة الماضي 1 مارس، ومن المقرر أن يستمر فتح باب التقديم حتى يوم 16 من الشهر ذاته.

وأعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، إتاحة التقديم على المسابقة من خلال موقع بوابة الوظائف الحكومية التابعة له، وذلك من خلال الضغط هنــــا.

التخصصات المطلوبة للتقديم في وظائف الأوقاف 2024

ويتم التقديم على وظائف وزارة الأوقاف، للحاصلين على تقدير «مقبول» وفتحت التقديم حتى 40 عاما للمرة الأولى، من الحاصلين على التخصصات التالية:

- خريجي كلية الدعوة الإسلامية بجامعة الأزهر.

- خريجي كليات أصول الدين بجامعة الأزهر.

- خريجي كليات الدراسات الإسلامية والعربية بجامعة الأزهر.

- خريجي كليات الشريعة بجامعة الأزهر.

- خريجي كليات اللغة العربية.

خريجي كليات القرآن الكريم.

- خريجي كليات اللغات والترجمة "قسم الدراسات الإسلامية بجميع اللغات".

- خريجي كلية الإعلام بجامعة الأزهر.

- خريجي كلية التربية بجامعة الأزهر، شعب "الدراسات الإسلامية، اللغة العربية، اللغة الإنجليزية، اللغة الفرنسية".