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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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بايدن يخطف قبلة من ميلوني ويثير جدلًا حول التحرش.. شاهد

بايدن وميلوني
بايدن وميلوني

أثارت لقطات من لقاء الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخير مع رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني رد فعل قوي على وسائل التواصل الاجتماعي، مع مزاعم بأن بايدن حاول التحرش بضيفته. 

وقد استقبل بايدن صاحب الـ 81 عاما ميلوني صاحبة الـ 47 عاما في المكتب البيضاوي بأغنية "جورجيا أون ماي مايند" لراي تشارلز وعندما حاولت المسؤولة الإيطالية مغادرة البيت الأبيض، قبّلها الرئيس الأمريكي على رأسها، ما تسبب في حدوث ارتباك. 

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وانتشر الفيديو على منصة X، مما أثار جدلاً وانتقادات لاذعة لبايدن وتعليقات حول فعله ومدى ارتباطه بالتحرش، وكانت معظم التعليقات على الفيديو ساخرة، حيث أشار أحد الأشخاص إلى أن "نوايا جدها صافية"، وقال آخر: "يا رفاق، لا تضخموا الأمر مثل والدها". 

ورأى آخرون أن مثل هذا التصرف "ليس فقط غير مهني بل هو عدم احترام لامرأة ناضجة تشغل منصب رئيس وزراء دولة".

شاهد الفيديو..

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