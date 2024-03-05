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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

ضبط 138 مخالفة تموينية في حملات بالمنيا

الحملات التموينية
الحملات التموينية

تواصل مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم مدير المديرية ، حملات تموينية وتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية.

 أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط 138 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية ، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق ، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح تقرير مديرية التموين بالمنيا ، أن الحملات التموينية ، أسفرت عن ضبط 90 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات_ عدم وجود سجلات - عدم وجود ميزان - اختراق ماكينة مخبز) ، و48 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها ، (بيع بأزيد من السعر المقرر- بيع منتجات مجهولة المصدر - عدم صلاحية - عدم وجود شهادة صحية - عدم الإعلان عن الأسعار - ذبح خارج المجازر)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

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