ضبط 138 مخالفة تموينية في حملات بالمنيا

تواصل مديرية التموين بمحافظة المنيا ، برئاسة عبد الباسط عبد النعيم مدير المديرية ، حملات تموينية وتفتيشية على الأسواق والمحال التجارية.

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، أن مديرية التموين تمكنت من ضبط 138 مخالفة تموينية متنوعة، وذلك خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ، ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية ، وذلك لإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية، والتأكد من جودتها، إلى جانب رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ، على ضرورة تكثيف الحملات لرصد المخالفات ، والتأكد من مدى الإلتزام بالقرارات التموينية ، وإنتاج خبز مطابق للمواصفات ، وضمان وصول الدعم لمستحقيه ، والتأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق ، مع المتابعة المستمرة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأوضح تقرير مديرية التموين بالمنيا ، أن الحملات التموينية ، أسفرت عن ضبط 90 مخالفة في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية ، تنوعت بين ، (نقص وزن - إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات_ عدم وجود سجلات - عدم وجود ميزان - اختراق ماكينة مخبز) ، و48 مخالفة في مجال متابعة الأسواق منها ، (بيع بأزيد من السعر المقرر- بيع منتجات مجهولة المصدر - عدم صلاحية - عدم وجود شهادة صحية - عدم الإعلان عن الأسعار - ذبح خارج المجازر)، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.