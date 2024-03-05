رفض يتعالج.. كواليس تخلص مدمن من حياته في العجوزة

كتب شاب مدمن الفصل الأخير من حياته، بالقفز من شرفة الشقة في الطابق الرابع؛ لرفضه العلاج من الإدمان، وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.



مباحث قسم شرطة العجوزة بمديرية أمن الجيزة، تلقت إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها سقوط شخص من علو بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى محل البلاغ، وبالفحص تبين العثور على جثة شاب مصاب بكسور ونزيف وسط بركة من الدماء.

وبعمل التحريات وسؤال والد المتوفي أفاد بأن ابنه مدمن مواد مخدرة، وأنه حاول إجباره على الذهاب إلى مصحة لعلاج الإدمان، ولكنه هدد بالقفز من شرفة المنزل ونفذ تهديده وألقى بنفسه من الطابق الرابع من الشقة محل سكنهم، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، ونفى وجود شبهة جنائية في الواقعة، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ضبط شابين ابتزا فتاة بصور مخلة في الجيزة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة من ضبط طالبين متهمين بابتزاز صديقتهما بفيديوهات مُخلة بمنطقة المنيرة الغربية في إمبابة.

تلقي ضباط مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة بلاغا من أحد الأشخاص وبرفقته نجلته طالبة في العقد الثاني، تفيد بتعرضها للابتزاز علي يد صديقها بالمدرسة، وأضافت أنها كانت ترتبط عاطفيا بأحد الجناة وقامت بإرسال صور وفيديوهات شخصية له عبر موقع التواصل الاجتماعى، وعقب حدوث مشادة بينهما ورفضها الخروج معه، هددها وصديقه بصورها الخاصة.



وبعد التأكد من صحة البلاغ وعقب تقنين الإجراءات واستصدار أذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمين واقتيادهما إلي ديوان القسم وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.



ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عنصر إجرامي



نجحت الداخلية في ضبط كمية من المواد المخدرة بحوزة عنصر إجرامى بمطروح، تقدر قيمتها المالية بأكثر من 2 مليون جنيه وذلك إدراكاً من وزارة الداخلية بأهمية مواصلة اليقظة الأمنية والتصدى الحاسم وتوجيه الضربات الاستباقية لمتجرى المواد المخدرة لحماية المجتمع من أخطار المخدرات حفاظاً على النشء .



أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية قيام (عنصر إجرامى – له معلومات جنائية ) بالإتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من نطاق دائرة قسم شرطة مطروح مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى .



عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته (12,500 كيلو جرام لمخدر الحشيش- 12 ألف قرص مخدر لعقار "تامول").

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ 2,1 مليون جنيه تقريباً فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.