الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

حوادث

استمرار حبس 3 من تُجار الممنوعات في البساتين

محكمة- أرشيفية
محكمة- أرشيفية

أمرت نيابة البساتين، بتجديد بحبس 3 متهمين، بتهمة الإتجار في المواد المخدرة، 15 يومًا على ذمة التحقيق.

 

في وقت سابق، نجحت الداخلية في ضبط عناصر تشكيل عصابي بالقاهرة، تخصص نشاطه الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة.

 

أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة، قيام (3 أشخاص) بمزاولة نشاط غير مشروع في مجال الإتجار بالمواد المخدرة، مُتخذين من دائرة القسم مسرحًا لمزاولة نشاطهم الإجرامي.

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