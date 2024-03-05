الدروس المستفادة من بطولات وتضحيات الشهداء محاضرة بإعلام دمنهور

نظم مركز إعلام دمنهور برئاسة أميرة الحناوي التابع لقطاع الإعلام الداخلى للهيئة العامة للاستعلامات، ندوة “حول الدروس المستفادة من بطولات وتضحيات الشهداء” بقاعة مركز شباب أبو حمص، تحت رعاية الدكتورة نهال بلبع - نائب محافظ البحيرة، وفى إطار الاحتفال بذكري يوم الشهيد في التاسع من مارس من كل عام.

جاء ذلك بحضور الدكتورة أمل زكريا - مقرر المجلس القومى للطفولة والأمومة بالبحيرة، والدكتور فايز الخولى - أستاذ علم الإجتماع بكلية الآداب جامعة القاهرة، والدكتور عبد الجواد شوقى مدير إدارة أوقاف أبو حمص.

وتناولت الندوة ذكرى احتفال مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد في التاسع من شهر مارس والذي يوافق ذكرى استشهاد الفريق أول عبد المنعم رياض عام 1969 على جبهة قناة السويس أثناء حرب الاستنزاف، وسوف يظل يوما مشهودا فى ذاكرة المصريين اعترافا وتقديرا منهم لكل اللحظات العصيبة التى مرت على الدولة المصرية وتصدى لها هؤلاء الشهداء بكل شجاعة وبسالة حتى فقدوا أرواحهم من أجل الوطن.

ويعد يوم الشهيد مناسبة للتأكيد علي فكرة العطاء والتفاني في حب الوطن بدون اي مقابل ومن أجل كرامة وطننا العزيز.

وتحرص الدولة المصرية على دعم رعاية أسر الشهداء تكريما لهم وتقديرا لتضحياتهم من أجل الوطن والتي ساهمت في أن تنعم مصرنا الغالية بالأمان والإستقرار.