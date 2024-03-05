الإعلان عن جوائز مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية

تعلن لجان التحكيم في مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام التسجيلية، في الخامسة من مساء اليوم الثلاثاء في مؤتمر صحفي نتائج المسابقات الرسمية واسماء الافلام الفائزة في المهرجان الذي انطلقت فعالياته بمشاركة 62 دولة في 28 فبراير بمدينة الاسماعيلية.

وقررت إدارة المهرجان ولأول استبدال حفل الختام بمؤتمر صحفي للإعلان عن الأفلام الفائزة بجوائز الدورة ال٢٥ لمهرجان الإسماعيلية، ترشيداً للنفقات.

وشارك في المسابقة الرسمية نحو 121 فيلم ما بين تسجيلي طويل وتسجيلي قصير وروائي قصير وتحريك وافلام الطلبة .

وشهدت الدورة هذا العام عقد عشرات من ورش العمل والندوات الثقافية ومعارض فنية على هامش المهرجان .

ويترأس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام التسجيلية ترأسها المخرج ستيفانو سافونا، من ايطاليا، وعضوية كلاً من الشاعر والسينمائي أحمد الملا، من المملكة العربية السعودية، والمخرجة أمل رمسيس، من مصر والمخرجة اميكو ستوك، من صربيا، والمخرج دانييل كوتير، من ألمانيا، وتيري جينسبيرج من الولايات المتحدة الأمريكية.

أما لجنة تحكيم مسابقاتى الأفلام الروائية القصيرة والتحريك، ترأسها، المخرجة أليسا ليبو من الولايات المتحدة الأمريكية، وعضوية كلاً صانعة الأفلام زوي شميدرير من ألمانيا، والفنان صبري فواز من مصر، ودكتورة هندة حوالة من تونس.

ولجنة تحكيم مسابقة أفلام الطلبة، ترأسها دكتور محمد شفيق،، وعضوية، كلاً من منار حسني، من مصر والمخرج أحمد فوزي صالح، من مصر.

ولجنة تحكيم الفيبريسى ترأسها الناقدة جيهان بوجرين، من المغرب، وعضوية كلاً من الباحثة والناقدة سمية عزام، من لبنان والناقدة ضحى الورداني، من مصر.