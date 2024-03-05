ميناء سفاجا يستقبل 31 ألف طن الومنيوم

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم الثلاثاء، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة، 9 سفن، وتم تداول 48000 طن بضائع عامة ومتنوعة و1150 شاحنة بضائع و590 سيارة، وشملت حركة الواردات 36000 طن بضائع عامة ومتنوعة و607 شاحنة بضائع و573 سيارة وبلغت حركة الصادرات 12000 طن بضائع عامة ومتنوعة و543 شاحنة بضائع و17 سيارة.



ويستعد ميناء سفاجا البحري، اليوم الثلاثاء، لاستقبال السفينتين بوسيدون اكسبريس والحرية 2 والسفينة MANTA HACER وعلى متنها 31 الف طن ألومنيوم قادمة من السعودية وتغادرالميناء العبارتين امل والرياض، واستقبل الميناء بالأمس ثلاث سفن وهي دليلة وامل والحرية1، وغادرت الميناء ثلاث سفن وهى دليلة و الحرية2 وبوسيدون إكسبريس ، كما تم تداول 3135 طن بضائع عامةومتنوعة و375 شاحنة بضائع بميناء نويبع البحري من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) لثلاث سفن وهي كوين نفرتيتى وسينا وآور

ويستعد ميناء بورتوفيق اليوم لاستقبال السفينة درة جدة وعلي متنها 475 سيارة بوزن 950 طن قادمة من جدة، وسجلت مواني الهيئة وصول وسفر 2345 راكبا بموانيها.



يأتي ذلك في إطار تعليمات وزير النقل المهندس كامل الوزير بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات بالموانى المصرية حققت موانى البحر الاحمر تداول 646الف طن بضائع عامة بموانى الهيئة خلال شهر يناير الماضى حيث سجلت الصادرات تفوق ملحوظ بكمية تداول 459 ألف طن بنسبة زيادة 112% عن صادرات الفترة المثيلة للعام الماضى2023 كما حققت زيادة بنسبة 146% عن الواردات خلال نفس الفترة التي سجلت 187 ألف طن.



وشهد ميناء سفاجا تداول 481 ألف طن بضائع بنسبة زيادة 12% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 161 ألف طن وصادر 320 ألف طن، بينما شهد ميناء السويس تداول 28 ألف طن بنسبة زيادة 268% عن الفترة المثيلة للعام الماضي بكمية وارد 5 آلاف طن وصادر 23 ألف طن بضائع، فيما شهد ميناء نويبع تداول 79 ألف طن بضائع بكمية وارد 21 ألف طن وصادر 58 ألف طن بضائع وشهد ميناء الحمراوين تصدير 58 ألف طن فوسفات.



ووجه اللواء مهندس محمد عبدالرحيم رئيس الهيئة، بتقديم كافة التسهيلات لأعمال الصادرات والواردات وتنشيط حركة تداول شاحنات البضائع وتوفير كافة الخدمات للسفن المتراكية على الارصفة مشيرا الى أن زيادة الصادرات عن الواردات بموانئ الهيئة يأتي نتيجة لاهتمام القيادة السياسية بتطوير الموانئ المصرية وربطها بمناطق التنمية بالمحافظات من خلال شبكة الطرق التي تربط المحافظات بالموانئ الرئيسية و كذا اعمال التطوير التي تمت بموانئ الهيئة وزيادة مساحتها وانشاء الساحات وتطوير منظومة العمل بالموانئ بالتنسيق مع اعضاء المجتمع المينائى وقيام الهيئة بتقديم كافة التسهيلات للشركات الملاحية لجذب المزيد من الخطوط الملاحية .







