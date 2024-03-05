وزير التموين يفتتح 16 مكتب سجل تجاري بالمحافظات المختلفة

افتتح الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، اليوم الثلاثاء عبر الفيديو كونفرنس عدد 16 مكتبًا من شبكة مكاتب السجل التجاري النموذجي في العديد من المناطق بالمحافظات المختلفة.

جاء ذلك في “الجيزة ، منوف بمحافظة المنوفية، وحدة مستخرجات الغربية، كفر الدوار ،العاشر من رمضان، 15 مايو، المنيا، ابشواى، طامية الصف، رأس غارب ، السنبلاوين، أبو تيج، المنزلة، رشيد، دسوق”.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات فخامة السيد / رئيس الجمهورية بتطوير وتحديث البنية التحتية لمنظومة التجارة الداخلية فضلاً عن تسريع وتيرة التحول الرقمي وتيسير حصول المنشآت ومنتسبيها على خدمات متميزة في إطار خطة الوزارة لميكنة الخدمات التموينية والتجارية.