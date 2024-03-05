سنتكوم تعلن عن استهداف سفينة حاويات في خليج عدن

قالت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، اليوم الثلاثاء، إن "جماعة الحوثي اليمنية أطلقت صاروخين باليستيين على سفينة حاويات في خليج عدن ما أدى لوقوع أضرار".

وقالت سنتكوم، في بيان لها، إن "سفينة الحاويات مملوكة لسويسرا وترفع العلم الليبيري"، مؤكدةً أن "التقارير الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات، ولم تطلب السفينة المساعدة، واستمرت في طريقها".

وذكرت أنها "في الساعة 20:00، مساء الإثنين بتوقيت صنعاء، نفذت ضربات في إطار الدفاع عن النفس، ضد صاروخي كروز مضادين للسفن شكّلا تهديدًا وشيكًا للسفن التجارية وسفن البحرية الأمريكية في المنطقة"، دون أن توضح مناطق استهداف الصاروخين".