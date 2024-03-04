جماعة الحوثي تعلن استهداف السفينة الإسرائيلية MSC SKY وبوارج أخرى بالبحر العربي

قال العميد يحي سريع قاسم، متحدث أنصار الله "جماعة الحوثيين" إن القوات اليمنية، استهدفت السفينة الإسرائيلية "MSC SKY" في البحر العربي واستهداف عدد من السفن الأمريكية الحربية في البحر الأحمر - 04-03-2024م.

وقال متحدث الحوثيين في بيان له: انتصاراً لمظلوميةِ الشعبِ الفلسطيني وضمن الرد على العدوان الأمريكي البريطاني على بلدنا، نفذتِ القواتُ البحريةُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ بعونِ اللهِ تعالى عمليةَ استهدافٍ لسفينةٍ إسرائيليةٍ " MSC SKY " في البحرِ العربيِّ وذلك بعددٍ منَ الصواريخِ البحريةِ المناسبةِ وكانتِ الإصابةُ دقيقةً ومباشرةً بفضلِ الله.

وأضاف البيان: وقد جاءت عملية الاستهداف بعد ساعات فقط من تنفيذ عملية نوعية أطلقت خلالَها القوة الصاروخية وسلاح الجوِ المسير عدداً من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على عدد من السُّفُن الحربية الأمريكيةِ المعاديةِ في البحرِ الأحمر.

وأشار إلى أن القوات اليمنية تؤكد استمرارَها في منعِ الملاحةِ الإسرائيليةِ أوِ المتجهةِ إلى موانئِ فلسطينَ المحتلةِ حتى إيقافِ العدوان ورفع الحصار عنِ الشعبِ الفلسطينيِّ في قطاعِ غزة وأنَّها لنْ تتردد بعون الله تعالى في تنفيذِ المزيدِ من العملياتِ العسكرية في البحرين الأحمد والعربي ضد كافة الأهدافِ المعادية دفاعاً عن اليمن العزيز وتأكيداً على مساندةِ الشعبِ الفلسطينى المظلوم.

إن القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ ومن خلالِ هاتينِ العمليتينِ تؤكدُ قدرتَها على استهدافِ السُّفُنِ الحربيةِ وغيرِ الحربيةِ في آنٍ واحد وأن عملياتِها متصاعدةٌ ومستمرةٌ في البحرينِ الأحمرِ والعربيِّ وخليجِ عدن، وبابِ المندب، حتى وقفِ العدوانِ ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.