الإسماعيلية تعمل على تسهيل تقديم الخدمات الطبية بالمستشفيات

وكيل وزارة الصحة بالإسماعيلية

تفقد الدكتور علي حطب وكيل وزارة الصحه بالإسماعيلية، مستشفي أورام الإسماعيليه التعليمى ، وكان في استقباله الدكتور إيهاب شوقى مدير المستشفي، والدكتورعاصم يوسف وكيل المستشفى؛ لمتابعه إنتظام سير العمل وجودة الخدمات المقدمة للمرضى، وفى إطار المتابعه المستمره للمنشآت الطبيه بمحافظة الإسماعيلية.

وتابع حطب إنتظام سير العمل بالعيادات الخارجية، ومبادرة صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، وأقسام الأشعه ،العلاج الطبيعى والمعمل ،وخلال الجوله التقى بالمرضى وإطمأن على رضائهم عن الخدمه، والتأكد من حصولهم على كافة الخدمات الطبية والعلاجية ،وتوافر الأدويه والمستلزمات وتقديم كافه سبل الرعايه الصحيه .

وحرص وكيل وزارة الصحة، على متابعة نسب الإنجاز في تطوير أقسام الداخلي ،العنايه المركزه والعمليات بالمستشفى ،وأشاد بإنتظام سير العمل بالمستشفى وتواجد كافة الفرق الطبيه ، وتوافر الخدمات الطبية بأعلى جودة ويسر.

وأكد وكيل وزارة الصحة، على التنسيق الكامل والتام بين مديرية الصحه وجميع مستشفيات الإسماعيلية لتذليل اى صعوبات ونقل المرضي وتلقيهم العلاج .

وجدير بالذكر أن مستشفى أورام الإسماعيليه التعليمى تضم أحدث الأجهزه الطبيه ومنها جهاز الرنين المغناطيسي ،وتقدم العديد من الخدمات الطبية لمرضى الأورام ومنها خدمات الاشعة التداخلية ،خدمات المسح الذري ،ومنها مسح ذري على العظام Bone Scan ، مسح ذري على الكلى " استاتيكي وديناميكي " Renal Scan ،مسح ذري على الغدة الدرقية Thyroid Scan ، مسح ذري على الغدة الجار درقية Parathyroid Scan ، مسح ذري على القلب "راحة ومجهود" Cardiac Scan ،كما تتوفر خدمة المسح الذري على الجسم كله Pet CT Scan

رافق وكيل وزارة الصحه الدكتوره ريم مصطفي مساعد مدير المديريه ،الدكتوره رضوى جنيد مدير إداره الطب العلاجى وفريق الإشراف بمديرية الصحه.

تأتى الزياره تنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، واللواء شريف فهمى بشاره محافظ الإسماعيلية، بالمتابعة الميدانية المستمرة لمستوى الخدمة الطبية بالمنشآت الصحية بالمحافظة وبالتنسيق مع الدكتور محمد مصطفى عبد الغفار رئيس الهيئه العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية.