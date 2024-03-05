الشافعي يكشف أهمية الإفراج عن البضائع بالموانئ وتأثيره على أسعار السلع

قال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن ما قامت به الحكومة أمس بالإفراج عن البضائع والسلع داخل الموانئ يعكس الانفراجة عقب صفقة رأس الحكمة، والتي أنقذت الاقتصاد من الكبوة نتيجة الأزمات العالمية المختلفة، وتأثيرها على جميع الاقتصادات في العالم، موضحًا أن الإفراج عن السلع نتيجة للوفرة الدولارية وهو ما أدى إلى تخفيض أسعار الدولار بالسوق السوداء.

الإفراج عن السلع المكدسة بالموانئ

وأكد الشافعي في تصريح خاص لـ"بوابة الوفد" أن اليوم الحكومة لديها قدرة بالإفراج عن السلع المكدسة بالموانئ، ما يؤكد حدوث انخفاض للأسعار خلال هذه المرحلة، مؤكدًا أن ذلك يتطلب وجود سقف لأسعار السلع بالأسواق، لاسيما أن يومًا بعد يومٍ الدولار يهبط في السوق السوداء.

صفقة رأس الحكمة

وكشف الخبير الاقتصادي، أن صفقة رأس الحكمة ليست الأخيرة بل هي الأولى للاتفاقات التي تقوم بها الدولة المصرية لجذب المزيد من الاستثمارات الواعدة، قائلا: "العالم ينظر للاقتصاد المصري والفرص الاستثمارية الواعدة بنظرة إيجابية وتفاؤل، خاصة أن الدولة تذلل كل العقبات أمام الراغبين للاستثمار في مصر، ما يؤكد أن ذلك يفتح الطريق للأموال التي تدخل الخزينة المصرية".

الإفراج الفوري عن البضائع

جدير بالذكر أن أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء أمس، أنه فى ظل زيادة الموارد الدولارية فى الأيام الأخيرة، سواء من صفقة رأس الحكمة، أو غيرها، هناك توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفورى عن البضائع بمُختلف الموانئ.