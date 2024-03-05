استقرار حالة الطقس على مدن ومراكز البحيرة

تشهد مدن وقري محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024، أحوال جوية مستقرة، وطقس دافئ حيث تبلغ درجة الحرارة حولي 26درجة مئوية ، مع نسبة رطوبة تبلغ 37%، ووجود رياح متوسطة تتراوح سرعتها مابين 13إلي 15 كم / ساعة، وإختفاء السحب المنخفضة والمتوسطة، وسطوع الشمس بشكل دائم , هدوء الأمواج في مياة البحر المتوسط حيث تتراوح إرتفاع الأمواج مابين متر إلي متر ونصف المتر .

وفي ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو ، تواجدت أعداد كبيرة من الصيادين، عقب صلاة الفجر، تمهيدا لبدء عملهم في صيد الأسماك من مياة البحر المتوسط ، سواء من خلال رحلات اليوم الواحد، أو الرحلات الطويلة التي تصل إلي أسبوع .