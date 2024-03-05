الثلاثاء 05 مارس 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

المحـافظـات

استقرار حالة الطقس على مدن ومراكز البحيرة

حالة الطقس
حالة الطقس

تشهد مدن وقري محافظة البحيرة، اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024، أحوال جوية مستقرة، وطقس دافئ حيث تبلغ درجة الحرارة حولي 26درجة مئوية ، مع نسبة رطوبة تبلغ 37%، ووجود رياح متوسطة تتراوح سرعتها مابين 13إلي 15 كم / ساعة، وإختفاء السحب المنخفضة والمتوسطة، وسطوع الشمس بشكل دائم , هدوء الأمواج في مياة البحر المتوسط حيث تتراوح إرتفاع الأمواج مابين متر إلي متر ونصف المتر . 

وفي ميناء الصيد بالمعدية مركز إدكو ، تواجدت أعداد كبيرة من الصيادين، عقب صلاة الفجر، تمهيدا لبدء عملهم في صيد الأسماك من مياة البحر المتوسط ، سواء من خلال رحلات اليوم الواحد، أو الرحلات الطويلة التي تصل إلي أسبوع .

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