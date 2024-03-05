الثلاثاء 05 مارس 2024
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د.أيمن محسب
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

5 أيام متتالية.. موعد سقوط الأمطار في المحافظات

أمطار
أمطار

أمطار الأربعاء.. dشهد عدد من المحافظات خلال الساعات المقبلة، أمطارًا متفاوتة الشدة، حيث أطلقت هيئة الأرصاد الجوية تحذيراتها من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في بعض المدن.

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أماكن سقوط الأمطار في المحافظات

وبحسب البيانات الرسمية للمحافظات وغرف العمليات، فإن هيئة الأرصاد الجوية فد حذرت من سقوط أمطار على السواحل الشمالية ومدن الدلتا، بالتزامن مع رفع حالة الطوارئ في المدن وربط الغرف الفرعية بالغرفة الرئيسية.

طقس الثلاثاء 

ويسود اليوم الثلاثاء طقس بارد في الساعات الأولى من الصباح، شديد البرودة ليلا، مع نشاط واضح للرياح على جميع المدن الساحلية وشمال الدلتا وتكون شبورة على الطرق في الساعات الأولى من الصباح.

أماكن الأمطار 

وأعلنت الأرصاد الجوية استمرار الأمطار على مدار أيام الأربعاء والخميس والجمعة، لتشمل محافظات مطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ وبورسعيد ودمياط وشمال سيناء والمدن والمراكز التابعة لها.

وتصل الأمطار لتشمل عدة مدن في منطقة الدلتا، مثل محافظات الغربية والمنوفية والدقهلية والشرقية والإسماعيلية، وأجزاء من محافظة القليوبية والقاهرة الكبرى، مع تحذيرات للمواطنين بضرورة الحيطة والحذر حال التحرك على الطرق وقت الأمطار.

وقد كشف تقرير صادر عن هيئة الأرصاد الجوية، أنّ آخر صور للأقمار الصناعية تشير إلى تكاثر السحب المرتفعة والمتوسطة، يصاحبها أمطار متفاوتة الشدة بدءًا من طقس  الغد الأربعاء ، وتستمر الأمطار لمدة 5 أيام متتالية.

 

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