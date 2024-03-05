استعداد الروضة الشريفة لشهر رمضان المبارك

تستعد بلاد الحرمين الشريفين لاستقبال شهر رمضان المبارك والذي يهل علينا خلال أيام قليلة، وبدأت المدينة المنورة بتجهيزاتها للقاء ضيوف الرحمن في شهر الصيام.

ووفقًا لوكالة الأنباء السعودية "واس"، فقد قامت الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي ممثلة في إدارة السجاد بتهيئة الروضة الشريفة بالمسجد النبوي باستبدال سجاد الروضة الشريفة بالسجاد الجديد وفق أعلى المواصفات العالمية وذلك ضمن مشروع الاستعداد والتجهيز لاستقبال المصلين في شهر رمضان الفضيل، والذي يتوافد فيه ملايين المسلمين من شتى بقاع الأرض.

يشار إلى أن تغيير وتجديد السجاد بالروضة الشريفة يأتي في إطار منظومة متكاملة من الخدمات التي تقوم بها الهيئة العامة للعناية بشؤون المسجد النبوي لتحقيق كل ما من شأنه التسهيل على الزائر لأدائه عباداته بالمسجد النبوي الشريف.