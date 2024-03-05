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الثلاثاء 05 مارس 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

لبحث تطورات العدوان الإسرائيلي على غزة.. وزير خارجية الجزائر يصل السعودية

بوابة الوفد الإلكترونية

وصل أحمد عطاف وزير الخارجية الجزائري إلى جدة بالمملكة العربية السعودية، للمشاركة اليوم الثلاثاء، في اجتماع استثنائي لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي حول فلسطين.

وأوضحت وزارة الخارجية الجزائرية -في بيان- أن أعمال هذه الدورة الاستثنائية ستركز حول تطورات العدوان الإسرائيلي المُتواصل على قطاع غزة، وبحث السبل والتدابير الكفيلة بتمكين منظمة التعاون الإسلامي من تعزيز جهودها وضغوطها من أجل تقديم مساهمة فعلية وفعالة في سبيل إيقاف حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

وأوضح البيان أن مشاركة الوزير في هذا الاجتماع فرصة متجددة لتأكيد دعم الجزائر الراسخ للقضية الفلسطينية والتزامها الثابت بمواصلة جهودها ومساعيها الرامية لحمل مجلس الأمن الأممي على تحمل المسؤوليات المنوطة به تجاه الشعب الفلسطيني.

كما سيعقد الوزير الجزائري -وفقًا للبيان- لقاءات ثنائية مع كل من الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، وكذلك العديد من نظرائه المشاركين في أعمال هذه الدورة.

الجريدة الورقية