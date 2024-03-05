القوات الروسية تدمر وحدة أوكرانية لتشغيل الطائرات بدون طيار

أعلن رمضان قديروف رئيس جمهورية الشيشان، أن القوات الروسية تمكنت من القضاء على وحدة أوكرانية تشرف على تشغيل الطائرات بدون طيار، في اتجاه خاركوف، بحسب القاهرة الإخبارية.

وقال الرئيس الشيشاني في صفحته على "تليجرام": "إنه خلال العمل المشترك لكتيبة زاباد - أخمات التابعة لوزارة الدفاع الروسية ولواء الطيران المسيّر، تمكنا من القضاء على مجموعة أوكرانية تشرف على تشغيل الطائرات المسيرة".

وفى سياق آخر قال الرئيس الشيشاني رمضان قديروف، إن الأردن سيساعد صندوق الدعم الشيشاني الإقليمي بتسليم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر الممر الجوي الأردني.

وكتب قديروف، عبر "تليجرام": "سيقوم صندوق "أحمد قديروف" الاجتماعي الإقليمي بإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة عبر الممر الجوي الأردني، حيث تم التوصل إلى اتفاقية بهذا الصدد خلال اجتماع وزير الشباب الشيشاني أحمد قديروف مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني في الأردن"، وفقًا لما ذكرته "روسيا اليوم".

وأضاف قديروف: "لقد تم الاتفاق خلال الاجتماع على أن يتم إيصال جزء معين من إجمالي مساعدات الصندوق عبر الممر الجوي الأردني عن طريق إسقاط الحاويات جوًا بواسطة الطيران في المناطق الأكثر تضررًا من نقص في المواد الغذائية".