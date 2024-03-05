أهداف الصين 2024.. معارضة استقلال تايوان وزيادة ميزانيتها العسكرية

حددت الصين عددًا من أهدافها للعام الجاري (2024)، والتي جاء على رأسها معارضة استقلال تايوان بشكل حازم بجانب معارضة التدخل الخارجي.

ووفقًا لتقرير حكومي جاء بالتزامن مع افتتاح بكين الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية في البلاد، جاء فيه:"الصين ستعارض بحزم الأنشطة الانفصالية التي تهدف إلى استقلال تايوان في عام 2024 والتدخل الخارجي".

ووفقًا لوكالة " فرانس برس"، فقد أفاد تقرير عمل للحكومة الصينية، أن الميزانية العسكرية للصين ستزيد بنسبة 7,2% هذا العام، حيث ستبلغ 1,665 تريليون يوان (231,4 مليار دولار).

ومن المقرر أن تعلن بكين بشكل رسمي عن الميزانية مع افتتاح الدورة السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني، الهيئة التشريعية الوطنية في البلاد، الثلاثاء بحضور الرئيس شي جين بينغ وآلاف المندوبين من جميع أنحاء البلاد، وستحدد الصين خلال انعقاد مؤتمر الشعب نسبة 5% هدفا لنمو الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، بحسب ما أظهرت نسخة رسمية من تقرير العمل الحكومي، وهذا أحد أدنى المعدلات منذ عقود ويتماشى مع معدل العام الماضي.

كما تعهدت الصين في تقريرها بالتالي:

مواصلة التقدم مع ضمان الاستقرار، وتعزيز الاستقرار من خلال التقدم،

تخفيض الرسوم الجمركية على التقنيات المتقدمة وتفتح «قنوات جديدة» للتجارة الخارجية من "خلال الاستفادة بشكل أفضل من جميع اتفاقات التجارة الحرة".

يذكر أن المجلس الوطني لنواب الشعب الصيني (البرلمان) سيستمع إلى تقرير العمل الأول لرئيس مجلس الدولة لي تشيانغ في اجتماعه السنوي في بكين اليوم الثلاثاء.