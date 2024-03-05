استقرت أسعار الأسمنت وغيرها من مواد البناء اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024م، في الأسواق المحلية والتي واجهت تقلبات عديدة خلال الفترة الماضية.

وتستعرض بوابة الوفد لقرائها أسعار الأسمنت ومواد البناء اليوم

سعر الأسمنت اليوم 5-3-2024

سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 1980 جنيها.

وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 1930 جنيها.

سجل طن أسمنت أسمنت السهم 1900 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت الفهد إلى 1920 جنيها.

سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1980 جنيها.

وصل سعر طن أسمنت السويدي إلى 2100 جنيه.

سعر الأسمنت الأبيض والمقاوم للملوحة والمخلوط

سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 3900 جنيه للطن.

سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 3800 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 3920 جنيها.

أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 2000 جنيه.

سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 2020 جنيها.

سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 2140 جنيها.

وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ2010 جنيهات.

سجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 1300 جنيه.

أسعار الجبس اليوم