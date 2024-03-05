أسعار الأسمنت ومواد البناء اليوم
استقرت أسعار الأسمنت وغيرها من مواد البناء اليوم الثلاثاء الموافق 5 مارس 2024م، في الأسواق المحلية والتي واجهت تقلبات عديدة خلال الفترة الماضية.
وتستعرض بوابة الوفد لقرائها أسعار الأسمنت ومواد البناء اليوم
سعر الأسمنت اليوم 5-3-2024
- سجل طن أسمنت الشركة العربية المسلح 1980 جنيها.
- وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية النصر إلى 1930 جنيها.
- سجل طن أسمنت أسمنت السهم 1900 جنيه.
- وصل سعر طن أسمنت الفهد إلى 1920 جنيها.
- سجل سعر طن أسمنت طرة وحلوان 1980 جنيها.
- وصل سعر طن أسمنت السويدي إلى 2100 جنيه.
سعر الأسمنت الأبيض والمقاوم للملوحة والمخلوط
- سجل متوسط سعر الأسمنت الأبيض العادة 3900 جنيه للطن.
- سعر طن أسمنت الأبيض سوبر سيناء وصل إلى 3800 جنيه.
- وصل سعر طن أسمنت الواحة الأبيض إلى 3920 جنيها.
- أسمنت لافارج المقاوم للملوحة وصل الطن إلى 2000 جنيه.
- سجل طن أسمنت السويس المقاوم للملوحة 2020 جنيها.
- سعر طن أسمنت السويدى المقاوم للملوحة وصل إلى 2140 جنيها.
- وصل سعر طن العربية للأسمنت المقاوم للملوحة لـ2010 جنيهات.
- سجل سعر طن أسمنت أسيوط المخلوط 1300 جنيه.
أسعار الجبس اليوم
- سجل جبس الدولية 1400 جنيه للطن.
- وصل طن جبس مصر سيناء إلى 1400 جنيه.
- سعر طن جبس سيناء وصل إلى 1400 جنيه.