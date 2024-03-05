موعد مباراة الهلال والاتحاد في دوري أبطال آسيا





تترقب جماهير الكرة العربية والخليجية بصفة خاصة المواجهة المنتظرة بين الهلال والاتحاد في قمة ربع نهائي دوري أبطال آسيا.

وكان الهلال قد صعد لربع النهائي بعد إقصاء الفيحاء من ثمن النهائي بنفس النتيجة في مباراتي الذهاب والإياب بثلاثية مقابل هدف، بينما صعد الاتحاد بعد فوزه على نافباخور الأوزبكي بهدفين لهدف في الذهاب والتعادل السلبي في الإياب.

موعد مباراة الهلال والاتحاد

يستضيف ملعب المملكة أرينا مباراة الهلال والاتحاد، مساء غدا الثلاثاء في تمام التاسعة بتوقيت السعودية والثامنة بتوقيت مصر وستذاع المباراة عبر قنوات بي إن سبورتس القطرية وإس إس سي السعودية.

ويدخل الهلال اللقاء بمعنويات مرتفعة بعد فوزه على الاتحاد منذ أيام قليلة في الدوري السعودي، بينما يبحث الاتحاد عن الثأر لخسارته والوصول لأبعد نقطة ممكنة في المعترك الآسيوي.